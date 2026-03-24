Crimson Desert ha un modo molto particolare per impedire di oltrepassare i confini della mappa

Pywel è un mondo molto ampio, ma ci sono comunque dei limiti alla mappa di Crimson Desert oltre i quali non è possibile andare, e a quanto pare Pearl Abyss ha pensato a una soluzione molto particolare per impedire ai giocatori di andare dove non è consentito.

A seconda della sensibilità di ognuno alle anticipazioni, quanto segue potrebbe risultare uno spoiler, anche se non è assolutamente un elemento sensibile per quanto riguarda storia e trama del gioco e potrebbe anche essere stato già visto da un buon numero di giocatori, ma in ogni caso avvertiamo.

Come possiamo vedere nel video riportato qui sotto, la soluzione adottata da Pearl Abyss unisce i classici avvertimenti a schermo con un evento decisamente esplicito, che fa capire come non si possa proseguire.