Crimson Desert ha un modo molto particolare per impedire di oltrepassare i confini della mappa

Pywel è un mondo molto ampio, ma ci sono comunque dei limiti alla mappa di Crimson Desert oltre i quali non è possibile andare, e a quanto pare Pearl Abyss ha pensato a una soluzione molto particolare per impedire ai giocatori di andare dove non è consentito.
A seconda della sensibilità di ognuno alle anticipazioni, quanto segue potrebbe risultare uno spoiler, anche se non è assolutamente un elemento sensibile per quanto riguarda storia e trama del gioco e potrebbe anche essere stato già visto da un buon numero di giocatori, ma in ogni caso avvertiamo.
Come possiamo vedere nel video riportato qui sotto, la soluzione adottata da Pearl Abyss unisce i classici avvertimenti a schermo con un evento decisamente esplicito, che fa capire come non si possa proseguire.
Una fine terribile e maestosa
In pratica, navigando oltre i confini stabiliti per la mappa di Pywell, finiamo uccisi in qualche modo da una gigantesca balena, a quanto pare: la scena non viene mostrata nella sua interezza ma l'antifona è abbastanza chiara, considerando le dimensioni della creatura con cui abbiamo a che fare.
Nel video riportato qui sopra vediamo il protagonista remare sulla propria barca fino ai limiti di Pywel, con tanto di avvertimento sul fatto che si sta avvicinando a una zona non consentita.
Da lì in poi il mare comincia a farsi inquieto, con increspature che diventano onde minacciose e infine emerge un colossale cetaceo che, da quanto è possibile intuire, fa fare all'eroe la fine di Pinocchio (ma presumibilmente senza la parte della rocambolesca fuga in compagnia di Geppetto).
Un altro elemento che dimostra una personalità piuttosto peculiare per Crimson Desert, che nel frattempo continua ad affermarsi sul mercato avendo raggiunto un nuovo traguardo di vendite proprio in queste ore.