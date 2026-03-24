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Death Stranding 2 a confronto su PC e PS5 Pro, ecco le differenze

ElAnalistaDeBits ha pubblicato l'immancabile confronto fra le versioni PC e PS5 Pro di Death Stranding 2: On the Beach, evidenziando tutte le differenze del caso.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/03/2026
Sam Porter Bridges in Death Stranding 2
Death Stranding 2: On The Beach
Death Stranding 2: On The Beach
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ElAnalistaDeBits ha pubblicato un confronto fra le versioni PC e PS5 Pro di Death Stranding 2: On the Beach al fine di evidenziarne le differenze tecniche, che a quanto pare si concentrano sulla presenza del ray tracing in esclusiva sulla piattaforma Windows.

La sofisticata tecnologia è stata impiegata dagli sviluppatori di Kojima Productions per migliorare riflessi e occlusione ambientale, sebbene la natura degli scenari non si presti tantissimo a valorizzare questo tipo di effettistica. Nelle inquadrature più ravvicinate, ad ogni modo, la cosa si nota molto.

Per quanto concerne la risoluzione, su Death Stranding 2: On the Beach utilizza su PS5 Pro l'upscaler proprietario del Decima Engine, PICO, mentre su PC naturalmente si punta sul DLSS, che a quanto pare offre un leggero vantaggio in determinati ambiti, vedi ad esempio la resa dei capelli.

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Ad ogni modo, il confronto mette in evidenza come in alcuni momenti la versione PlayStation 5 Pro vanti un livello di dettaglio leggermente maggiore: un risultato davvero importante, considerando la componentistica dei PC più potenti.

Cambiano le prestazioni

Disponibile dallo scorso giovedì, la versione PC di Death Stranding 2: On the Beach riesce ad ogni modo a imporsi sul fronte delle prestazioni: sfruttando il già citato DLSS e le capacità delle schede video della serie RTX 50, il gioco arriva a superare i 120 fps a 4K con tutti i preset al massimo.

Le due versioni, alla fine dei conti, risultano entrambe brillanti e affrontano la questione da punti di vista differenti, puntando a sfruttare al massimo la componentistica e le tecnologie a disposizione.

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