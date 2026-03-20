Death Stranding 2: On the Beach su Steam piace subito ai giocatori PC: le recensioni sono positive

Death Stranding 2: On the Beach è stata per tanti mesi una esclusiva di PlayStation 5, aggiungendo valore alla piattaforma di Sony. Ora però, come ben sapevamo, è finalmente arrivato anche su PC e tramite Steam abbiamo modo di vedere con quanto entusiasmo abbia risposto il pubblico .

I dati su Steam di Death Stranding 2: On the Beach

Le recensioni, con oltre 2.000 votazioni, di Death Stranding 2: On the Beach lo hanno portato al momento a un 91,72% di responsi positivi. In breve, l'opera sta piacendo ai giocatori PC e le poche critiche rivolte all'opera in questo momento sono legate a problemi tecnici, con utenti che segnalano che - pur possedendo PC di fascia alta - non riescono a mantenere un buon frame rate nemmeno con la qualità visiva al minimo.

Inoltre, i dati dei giocatori contemporanei, che vi abbiamo segnalato al momento del lancio, sono leggermente migliorati nelle ore successive. Death Stranding 2: On the Beach ha infatti raggiunto un picco di 55.444 giocatori su Steam. Per confronto, il primo capitolo aveva ottenuto un record di 32.515 utenti, mentre la versione Director's Cut arrivata a marzo 2022 si è fermata a 22.080. Death Stranding 2: On the Beach ha quindi già battuto il primo capitolo su tutta la linea. Inoltre, Death Stranding 2: On the Beach è arrivato di giovedì e ha di fronte a sé il fine settimana, momento nel quale di norma si focalizzano le sessioni di gioco a livello mondiale. È quindi possibile che l'opera di Kojima Productions riesca a superare questa cifra.

Ciò detto, bisogna sottolineare che non è il miglior risultato ottenuto da un gioco pubblicato da PlayStation, visto che è sotto opere come Ghost of Tsushima Director's Cut (77.154), God of War (73.529) e Horizon Zero Dawn Complete Edition (56.557).

Come sempre, ricordiamo che il numero di giocatori contemporanei non è l'unico valore rilevante per definire il successo di un videogioco, è solo un comodo e interessante indicatore per comprendere qual è stato il livello di interesse in un dato momento.