0

Capcom vuole sapere cosa ne pensate di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection con un questionario

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è stato pubblicato e Capcom vuole sapere cosa ne pensate di questo videogioco di ruolo: se completate il questionario, otterrete un wallpaper digitale per mobile e PC.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/03/2026
Un mostro di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Articoli News Video Immagini

In questi primi mesi del 2026, Capcom sta pubblicando un gioco dopo l'altro di qualità e anche quelli in arrivo sembrano promettere bene. Tra i vari nomi importanti vi è anche Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, il gioco di ruolo a turni spin-off della saga action-RPG.

Capcom è parecchio interessata a sapere cosa ne pensate di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection e ha reso disponibile un questionario, con tanto di ricompensa per chi lo completa.

Come funziona il questionario di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Capcom ha scritto: "Condividete i vostri pensieri su Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection con noi in questo nostro primo questionario e ottenete un wallpaper digitale! Condivideremo il prossimo questionario tra circa tre mesi, quindi rimanete connessi".

Il questionario vi chiederà se avete già comprato il videogioco ad oggi, quali giochi della serie avete giocato, quale versione avete comprato, se avete già finito Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection e quante ore avete giocato. C'è anche uno spazio per una risposta aperta dove indicare cosa vi è piaciuto e cosa no nel videogioco.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection batte subito il record di giocatori su Steam del secondo capitolo Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection batte subito il record di giocatori su Steam del secondo capitolo

Potete trovare il sondaggio a questo indirizzo. Se volete saperne di più sul videogioco, potete leggere la nostra recensione di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Capcom vuole sapere cosa ne pensate di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection con un questionario