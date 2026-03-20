Capcom vuole sapere cosa ne pensate di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection con un questionario

Capcom è parecchio interessata a sapere cosa ne pensate di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection e ha reso disponibile un questionario, con tanto di ricompensa per chi lo completa .

In questi primi mesi del 2026, Capcom sta pubblicando un gioco dopo l'altro di qualità e anche quelli in arrivo sembrano promettere bene. Tra i vari nomi importanti vi è anche Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection , il gioco di ruolo a turni spin-off della saga action-RPG.

Come funziona il questionario di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Capcom ha scritto: "Condividete i vostri pensieri su Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection con noi in questo nostro primo questionario e ottenete un wallpaper digitale! Condivideremo il prossimo questionario tra circa tre mesi, quindi rimanete connessi".

Il questionario vi chiederà se avete già comprato il videogioco ad oggi, quali giochi della serie avete giocato, quale versione avete comprato, se avete già finito Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection e quante ore avete giocato. C'è anche uno spazio per una risposta aperta dove indicare cosa vi è piaciuto e cosa no nel videogioco.

Potete trovare il sondaggio a questo indirizzo. Se volete saperne di più sul videogioco, potete leggere la nostra recensione di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.