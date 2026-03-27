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Monster Hunter Stories 3 introdurrà i “Mostri Regali” con un aggiornamento gratuito

Capcom prepara un grande aggiornamento estivo per Monster Hunter Stories 3, introducendo i potentissimi Mostri Regali e anticipando i lavori sull'espansione a pagamento Rudy.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/03/2026
Il Mizutsune da Monster Hunter Stories 3
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
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Capcom ha annunciato un aggiornamento gratuito per Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection in programma per quest'estate , che introdurrà i Mostri Regali, ovvero delle versioni potenziate ed "estremamente potenti" dei mostri già presenti all'interno del titolo.

L'annuncio è arrivato con un video messaggio del producer della serie Ryozo Tsujimoto, che ha svelato anche che i lavori sull'espansione a pagamento "Side Story: Rudy" stanno procedendo a ritmo spedito, a tal punto che la compagnia sta considerando di pubblicare i contenuti in anticipo rispetto alla finestra di lancio indicata in precedenza, ovvero l'autunno di quest'anno.

Una sfida per personaggi di livello 90 o superiore

"Stiamo preparando un aggiornamento gratuito per Monster Hunter Stories 3 che introdurrà versioni estremamente potenti dei mostri, chiamate Mostri Regali, che appariranno sul campo e offriranno ai giocatori sfide ancora più impegnative," ha dichiarato Tsujimoto. "I Rider di livello 90 o superiore dovranno prepararsi con attenzione e utilizzare i loro Monstie e le loro strategie migliori per riuscire a sconfiggerli. Speriamo che questo metta davvero alla prova le vostre abilità! L'aggiornamento gratuito è previsto per quest'estate."

Tsujimoto ha poi aggiunto: "Anche lo sviluppo del contenuto aggiuntivo a pagamento Side Story: Rudy sta procedendo bene, e stiamo valutando la possibilità di anticiparne l'uscita. Condivideremo ulteriori informazioni sul contenuto aggiuntivo in futuro."

Capcom vuole sapere cosa ne pensate di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection con un questionario Capcom vuole sapere cosa ne pensate di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection con un questionario

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è approdato su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 giusto poche settimane fa. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione.

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