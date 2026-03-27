Microsoft conferma la fine di “This is an Xbox”: la CEO Asha Sharma punta a un reset dell’immagine del brand

Come riportato nei giorni scorsi, dopo il recente cambio ai vertici della divisione Xbox, Microsoft sembrava intenzionata a chiudere la controversa campagna marketing "This is an Xbox". Ora arriva la conferma ufficiale: la compagnia ha rimosso ogni riferimento allo slogan su precisa volontà della nuova CEO, Asha Sharma.

Secondo quanto dichiarato da un portavoce Microsoft a Windows Central, "Asha ha ritirato la campagna 'This is an Xbox' perché non rappresentava davvero l'identità Xbox. Sta guidando personalmente un reset su come il brand deve presentarsi."