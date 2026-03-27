Microsoft conferma la fine di “This is an Xbox”: la CEO Asha Sharma punta a un reset dell’immagine del brand

Come riportato nei giorni scorsi, dopo il recente cambio ai vertici della divisione Xbox, Microsoft sembrava intenzionata a chiudere la controversa campagna marketing "This is an Xbox". Ora arriva la conferma ufficiale: la compagnia ha rimosso ogni riferimento allo slogan su precisa volontà della nuova CEO, Asha Sharma.
Secondo quanto dichiarato da un portavoce Microsoft a Windows Central, "Asha ha ritirato la campagna 'This is an Xbox' perché non rappresentava davvero l'identità Xbox. Sta guidando personalmente un reset su come il brand deve presentarsi."
Tutto è una Xbox, ma nulla è come una Xbox?
Per chi non la conoscesse, la campagna "This is an Xbox" era stata introdotta sul finire del 2024 come nuova strategia comunicativa per definire con maggiore chiarezza cosa rappresentasse oggi l'ecosistema Xbox. Lo slogan accompagnava spot, materiali social e comunicazioni istituzionali, con un messaggio semplice: che si tratti di PC, mobile o smart TV, se offre l'esperienza Xbox, allora "è una Xbox".
La campagna, però, non aveva convinto né il pubblico né parte della stampa specializzata. Molti ritenevano che lo slogan finisse per sminuire il ruolo delle console Xbox, storicamente cuore dell'ecosistema. Una percezione in contrasto con le recenti dichiarazioni della stessa Sharma, che ha ribadito la centralità della console nella strategia di Microsoft Gaming.
Questo non significa che Microsoft abbandonerà l'idea di un ecosistema esteso tramite cloud e dispositivi multipli. Più probabilmente, tale visione diventerà uno dei pilastri, e non più quello centrale, della strategia futura della compagnia.