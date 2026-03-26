14 giochi per Xbox Game Pass sono stati annunciati durante l'Xbox Partner Showcase

L'Xbox Partner Showcase di marzo che si è tenuto oggi ha portato molte novità in ambito Xbox Game Pass, come era lecito aspettarsi vista la centralità del servizio all'interno della divisione videoludica di Microsoft: in totale sono emersi 14 giochi in arrivo nel catalogo.

Le novità sono state molte, pur condensate in un evento di durata piuttosto ristretta, e non sempre è stato dato il dovuto spazio ad informazioni precise riguardanti la presenza o meno su Game Pass, pertanto cerchiamo di fare il punto della situazione. Questi sono i 14 giochi in arrivo su Game Pass annunciati nel corso dell'evento di oggi:

Super Meat Boy 3D - 31 marzo

Hades 2 - 14 aprile

Frog Squad - giugno 2026

Ascend To Zero - 13 luglio

Wuthering Waves - luglio 2026

Grave Seasons - 14 agosto

Bluey's Happy Snaps - autunno 2026

Forever Ago - autunno 2026

The Eternal Life of Goldman - TBD 2026

Vaunted - TBD 2026

The Expanse: Osiris Reborn - primavera 2027

Alien Deathstorm - TBD 2027

Moosa: Dirty Fate - TBD 2027

Stranger Than Heaven - TBD

Alcuni erano già noti, ma di altri è arrivata solo in questa occasione la conferma della presenza su Game Pass o del periodo di uscita.