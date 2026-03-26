14 giochi per Xbox Game Pass sono stati annunciati durante l'Xbox Partner Showcase

L'Xbox Partner Showcase di marzo che si è tenuto oggi ha portato molte novità in ambito Xbox Game Pass, come era lecito aspettarsi vista la centralità del servizio all'interno della divisione videoludica di Microsoft: in totale sono emersi 14 giochi in arrivo nel catalogo.
Le novità sono state molte, pur condensate in un evento di durata piuttosto ristretta, e non sempre è stato dato il dovuto spazio ad informazioni precise riguardanti la presenza o meno su Game Pass, pertanto cerchiamo di fare il punto della situazione. Questi sono i 14 giochi in arrivo su Game Pass annunciati nel corso dell'evento di oggi:
- Super Meat Boy 3D - 31 marzo
- Hades 2 - 14 aprile
- Frog Squad - giugno 2026
- Ascend To Zero - 13 luglio
- Wuthering Waves - luglio 2026
- Grave Seasons - 14 agosto
- Bluey's Happy Snaps - autunno 2026
- Forever Ago - autunno 2026
- The Eternal Life of Goldman - TBD 2026
- Vaunted - TBD 2026
- The Expanse: Osiris Reborn - primavera 2027
- Alien Deathstorm - TBD 2027
- Moosa: Dirty Fate - TBD 2027
- Stranger Than Heaven - TBD
Alcuni erano già noti, ma di altri è arrivata solo in questa occasione la conferma della presenza su Game Pass o del periodo di uscita.
Un bel programma di uscite
I giochi in questione faranno verosimilmente parte del catalogo di Game Pass Ultimate, considerando che sono giochi messi a disposizione nel servizio direttamente nel giorno di lancio, e arricchiscono la lineup già nota per quest'anno.
Tra i più vicini, con data di uscita già definita, emerge Super Meat Boy 3D, che rientra a sorpresa all'interno della seconda ondata di marzo, nonostante non facesse parte dell'annuncio ufficiale effettuato da Microsoft nei giorni scorsi.
Veramente notevole anche l'aggiunta di Hades 2 per il 14 aprile, che si piazza subito ai vertici del mese prossimo di Game Pass come uno dei giochi di maggior rilievo in arrivo nel servizio.
Per il resto, attendiamo di conoscere date più precise ma il programma per il 2026 e anche parte del 2027 comincia già ad essere decisamente interessante.