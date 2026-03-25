Xbox Game Pass, scopriamo i giochi di fine marzo: da Absolum a Like a Dragon Infinite Wealth

Vari passaggi da un livello all'altro ma anche alcune novità di notevole rilievo caratterizzano questa nuova ondata su Game Pass, che continua a mantenere alto il livello del servizio su abbonamento Microsoft per questa prima parte del 2026, nonostante peraltro non siano ancora arrivate uscite enormi da parte dei team interni a Xbox. In un periodo un po' scarno di debutti assoluti sulla piattaforma, le introduzioni in catalogo continuano comunque a procedere con un ottimo ritmo, come possiamo vedere da questa panoramica sui nuovi giochi in arrivo su Game Pass nella seconda parte di marzo. C'è una notevole varietà di esperienze in arrivo in queste settimane, che vanno a coprire una grande quantità di gusti differenti e diverse tipologie di pubblico. In linea di massima, quello che emerge è ancora una volta un buon studio sulla selezione dei giochi da introdurre nel servizio, che si presenta come una proposta curata e interessante anche nei periodi in cui le novità di alto profilo in effetti scarseggiano. Xbox Game Pass potrebbe potrebbe calare di prezzo con il nuovo CEO della divisione Piuttosto, la tendenza che si conferma anche in questa mandata è un certo calo di interesse sul fronte del tier Ultimate, considerando appunto la mancanza di grossi titoli inediti da lanciare, e la sempre più consistente offerta del livello Premium. Prima di procedere con la panoramica dei titoli in arrivo, ricordiamo anche che Game Pass perderà due soli giochi alla fine di marzo.

South of Midnight - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 18 marzo (ora su Premium, oltre a Ultimate e PC) Dopo il lancio su Ultimate, South of Midnight arriva anche su Premium, portando con sé tutta la sua aura magica. Il pesce gatto di South of Midnight Come sottolineato nella recensione di South of Midnight, il nuovo gioco di Compulsion Games è un action adventure in terza persona un po' d'altri tempi come struttura, ma anche inedito come ambientazione, atmosfere e caratterizzazione grafica, che punta tutto sull'esplorazione di un mondo meraviglioso e un'atmosfera davvero unica. Il gioco racconta l'incredibile avventura di Hazel, una ragazza che scopre di avere l'antico potere di "filare" la magia con la quale è in grado di muoversi in maniera sovrumana e combattere creature oscure. La premessa piuttosto classica si inserisce però in un'ambientazione atipica, nel "profondo sud" degli Stati Uniti tra folklore, leggende e storia locale. Blues e magia rappresentano gli elementi cardine di questa strana esperienza, che ci porta a esplorare lo strano bayou rappresentato da Prospero e dintorni, dove la mitologia fantastica si fonde con una bizzarra realtà generando panorami e situazioni estremamente pittoreschi. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di South of Midnight.

The Alters - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 18 marzo (ora su Premium, oltre a Ultimate e PC) Forse uno dei titoli più strani e sperimentali visti di recente, The Alters, il nuovo gioco di 11 Bit Studios, era stato lanciato direttamente all'interno del catalogo di Ultimate e ora giunge in Premium. Noi lo avevamo recensito in maniera piuttosto positiva. Un momento di esplorazione in The Alters Nei panni dell'esploratore spaziale Jan, perso sulla superficie di un pianeta ostile, ci ritroviamo in una situazione ben strana: in questo particolare gestionale con elementi survival ad ambientazione fantascientifica dobbiamo infatti cercare di far funzionare una base scientifica alquanto complessa, che richiede una grande quantità di operatori al lavoro su aspetti diversi. Come risolvere la questione, visto che ci troviamo da soli? Utilizzando il Rapidium, una macchina in grado di creare cloni di se stesso e farli maturare a grande velocità fino a ottenere delle copie in tempi brevi, da impiegare su diverse mansioni. La particolarità del sistema è che può introdurre delle variazioni nella "formazione" rapida di ogni clone in modo da creare delle specializzazioni diverse, ma questo comporta anche caratteri differenti. Oltre a tutti i complessi sistemi di un gestionale survival, The Alters introduce anche questa dinamica dei rapporti interpersonali tra versioni differenti di una stessa persona, cosa che lo rende estremamente originale.

Disco Elysium - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 19 marzo (Ultimate, Premium, PC) Al di là della storia turbolenta che ha caratterizzato lo studio ZA/UM, non c'è alcun dubbio che il team abbia creato uno dei migliori RPG usciti in questi anni con Disco Elysium. La particolare ambientazione di Disco Elysium È un gioco di ruolo atipico per quanto riguarda il panorama videoludico odierno, ma perfettamente inserito nella tradizione più classica di questa tipologia di giochi, in grado di farci costruire un personaggio e portarlo a seguire una propria storia con notevole libertà di scelta. Nella recensione di Disco Elysium parliamo di un vero e proprio classico moderno. Sotto diversi punti di vista, Disco Elysium sembra l'erede più accreditato della scuola di RPG Black Isle, fatta eccezione ovviamente per Obsidian, ma se ne distacca anche per andare a costruire un mondo di gioco e un modo di raccontare una storia decisamente originali. L'arrivo su Game Pass lo rende un download quasi obbligatorio per chiunque abbia un minimo d'interesse nella narrazione videoludica e curiosità nello scoprire mondi peculiari e per nulla banali o abusati, consentendo a un ampio pubblico di sperimentare un'esperienza che eleva da sola un po' tutto il medium dei videogiochi.

Like a Dragon: Infinite Wealth - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 24 marzo (Ultimate, Premium, PC) Il rapporto tra la serie Like a Dragon (o Yakuza) e il Game Pass è ormai consolidato, tanto da poterci attendere probabilmente l'arrivo di ogni singolo capitolo sul servizio, sia al lancio che in momenti successivi, dunque non stupisce l'arrivo di Like a Dragon: Infinite Wealth all'interno del catalogo. A spasso per Honolulu in Like a Dragon: Infinite Wealth Si tratta anche di uno dei migliori capitoli della serie, a dire il vero: Infinite Wealth evolve la nuova formula avviata da Yakuza: Like a Dragon, più impostata sull'RPG, perfezionando il sistema di combattimento a turni con ulteriori strati di tattica, rendendoli ancora più coinvolgenti e profondi. Al di là di questo elemento fondamentale per il gameplay, in questo caso ci troviamo anche di fronte a una strana storia che coinvolge sia Ichiban Kasuga che Kazuma Kiryu, spaziando fra varie ambientazioni decisamente differenti tra loro e ben caratterizzate. Nel gioco ci troviamo ad esplorare il quartiere di Isezaki Ijincho a Yokohama e Honolulu alle Hawaii, prendendo parte anche alle numerose tipiche attività collaterali sparse per l'ambientazione oltre alle sfide che attendono i protagonisti. Nel caso siate interessati, approfondiamo tutti questi argomenti nella recensione di Like a Dragon: Infinite Wealth.

Absolum - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 25 marzo (Ultimate, Premium, PC) La grossa sorpresa di questa infornata è rappresentata da Absolum, che spunta non solo su Xbox ma anche direttamente su Game Pass in maniera completamente inaspettata. L'ottimo action RPG in stile picchiaduro a scorrimento in 2D ha già ricevuto un'ottima accoglienza su PC, PlayStation e Nintendo Switch ma non sembrava destinato ad arrivare a breve anche sulle console Microsoft, e invece è spuntato all'improvviso quando nessuno se l'aspettava, come aggiunta graditissima al catalogo. Ispirato a titoli classici come Guardian Heroes, Absolum replica quel particolare misto tra combattimento frenetico in stile beat'em up a scorrimento ed elementi di progressione tipici del gioco di ruolo e del roguelike in un contesto veramente affascinante. Anche la caratterizzazione è ben costruita, con uno stile grafico disegnato a mano e dotato di uno stile molto peculiare e carismatico. L'azione si basa sul tempismo e la capacità di evitare i colpi e sferrare attacchi concatenati in combo, sfruttando le diverse abilità e caratteristiche dei vari personaggi, divisi in diverse classi, con la possibilità di prendere parte all'azione in multiplayer cooperativo.

Nova Roma (Game Preview) - PC, 26 marzo (Ultimate, PC) City builder e strategici sono ormai una presenza di notevole importanza nel catalogo di Game Pass, soprattutto per quanto riguarda la sezione dedicata al PC, ma sono tipologie di giochi di cui c'è sempre una notevole voglia. Una panoramica su una città in Nova Roma Nova Roma appartiene decisamente più al primo genere, nonostante l'ambientazione storica possa far pensare a qualche applicazione tattica: qui si tratta essenzialmente di costruire, e di farlo nel migliore dei modi. Ci troviamo nel periodo del massimo splendore della civiltà romana e siamo incaricati di costruire nuovi insediamenti seguendo lo stile architettonico di Roma e le scoperte tecnologiche dell'epoca, in modo da trasformare terreni incolti in meravigliose città. Nella pianificazione bisogna tenere in considerazione i bisogni dei cittadini ma anche il volere delle divinità, cercando dunque di bilanciare la trasformazione del mondo secondo le necessità umane e il rispetto per natura e forze metafisiche, in modo da mantenere il miglior equilibrio possibile fra tecnologia, bellezze architettoniche, spazi naturali e luoghi di culto.

The Long Dark - Cloud, Xbox e PC, 30 marzo (Ultimate, Premium, PC) Partito oltre dieci anni fa in versione alpha, The Long Dark aveva subito mostrato un carattere innato che non si trova facilmente nel pur affollato panorama dei survival e ha confermato la sua stoffa durante la lunga lavorazione che ha attraversato. Un tramonto in The Long Dark Giunto alla sua versione completa, possiamo dire con certezza che si tratta di uno dei migliori giochi di sopravvivenza mai sviluppati, essendo passato attraverso diverse ere che hanno caratterizzato l'evoluzione del genere e dimostrandosi comunque sempre attuale e sempre unico, a suo modo. L'ambientazione, che ci vede proiettati in un Canada sepolto sotto una nuova e misteriosa glaciazione, gioca un ruolo fondamentale nella costruzione della sua identità, ma è il modo in cui questa viene messa in scena, la particolare atmosfera che deriva da stile grafico e costruzione della mappa e delle situazioni di gioco, a determinare l'unicità di questa particolare esperienza. The Long Dark ha ora una storia completa che può essere attraversata nella modalità Wintermute, ma ha molto da dire anche semplicemente nella sua modalità Sopravvivenza classica, lasciando parlare lo scenario che risulta sempre estremamente affascinante e letale.

Resident Evil 7: Biohazard - Cloud, Xbox e PC, 31 marzo (Ultimate, Premium, PC) Proprio in questo periodo in cui impazza il nuovo Resident Evil Requiem, Game Pass ci offre l'opportunità di provare (o riprovare) il capitolo fondamentale da cui è partito il rilancio della serie nella sua nuova forma, ovvero Resident Evil 7: Biohazard. L'inquietante casa di Resident Evil 7 biohazard Stiamo procedendo in ordine inverso, considerando che il mese scorso era stato inserito Resident Evil Village, ma se volete prepararvi al meglio per il nuovo capitolo adesso c'è la possibilità di affrontare i due titoli precedenti direttamente nel catalogo di Game Pass, consentendo così di avere le idee chiare sulla storia precedente ai nuovi sviluppi di Requiem. Come diciamo nella recensione di Resident Evil 7: Biohazard, Capcom ha saputo rivoltare la serie con un colpo da maestro proprio quando questa aveva più bisogno di un cambiamento radicale, costruendo un horror fondato su caratteristiche apparentemente molto diverse, mutuate un po' dalle nuove tendenze in prima persona, ma nel quale ricompaiono però progressivamente tutti gli elementi tipici di Resident Evil, dopo un primo impatto che può risultare disorientante. Resident Evil 7: Biohazard è un'esperienza horror di alto livello ma anche un gioco che funziona decisamente bene, e nel caso non l'abbiate giocato prima ora non ci sono più scuse.

Barbie Horse Trails - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 2 aprile (Ultimate, Premium, PC) Abbiamo visto in precedenza come il catalogo Game Pass conceda spazi anche a un pubblico composto da utenti molto giovani, proseguendo in quella politica di servizio dedicato a tutta la famiglia che ha portato a una costruzione variegata del catalogo. Barbie e un cavallo, cosa c'è di meglio? Barbie Horse Trails è un'altra delle introduzioni che rientrano in quest'ottica, all'interno di una tendenza ormai consolidata che vede nuovi ingressi praticamente su base regolare. In questo caso abbiamo a che fare con un gioco di Barbie interamente incentrato sul tema dei cavalli, cosa che potenzialmente mette insieme due elementi in grado di attirare un pubblico alquanto appassionato. In Barbie Horse Trails si sceglie quale personaggio interpretare fra le varie Barbie disponibili e con questo si cavalca in giro per varie ambientazioni, curando gli animali in varie maniere e gestendo vari aspetti dell'allevamento, attraverso diverse attività e meccaniche di gioco. A questo si aggiunge poi l'esplorazione dell'open world e varie modalità che arricchiscono l'esperienza di Barbie a cavallo.

Clair Obscur Expedition 33 - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 2 aprile (ora su Premium, oltre a Ultimate e PC) Uno dei giochi più importanti di questo periodo arriva infine anche nel catalogo Premium, dopo aver debuttato direttamente attraverso Game Pass Ultimate l'anno scorso e aver ottenuto un successo clamoroso. Maelle in combattimento in Clair Obscur: Expedition 33 Stiamo parlando di Clair Obscur: Expedition 33 che dopo mesi sta continuando a vincere e accumulare riconoscimenti come gioco dell'anno, avendo conquistato il cuore di praticamente tutti coloro che hanno avuto a che fare con questo titolo. Si è detto già di tutto dello straordinario gioco di Sandfall: come sottolineato dalla recensione di Clair Obscur: Expedition 33, si tratta di una sorta di omaggio alla tradizione del JRPG, ma costruito con un gusto e una sensibilità particolari, seguendo uno stile originale che l'ha reso veramente unico nel panorama videoludico, rendendolo un successo travolgente. Al di là della storia, profonda e con complesse implicazioni filosofiche, la sua strana e meravigliosa ambientazione resta impressa. Ma ogni singolo aspetto di Clair Obscur: Expedition 33 risulta in effetti memorabile: dalla caratterizzazione dei personaggi al particolare gameplay che mischia il combattimento a turni tipico del JRPG al tempismo e al tasso di sfida derivanti dai souls-like. Insomma, nel caso non vi siate ancora immersi in questo strano mondo, è giunto il momento di farlo.

Final Fantasy IV - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 7 aprile (Ultimate, Premium, PC) Prosegue con ordine l'inserimento dell'intera serie di Final Fantasy Pixel Remaster all'interno del catalogo di Game Pass, in questo caso con l'arrivo di Final Fantasy 4. Un combattimento in Final Fantasy 4 Uscito originariamente nel 1991, il primo capitolo della serie ad approdare sulla console a 16 bit di Nintendo e dunque anche a sfruttare l'hardware più avanzato rispetto al NES. Questo ha portato a una grafica più avanzata rispetto a quella dei capitoli precedenti, oltre a una maggiore cura nell'audio che contribuisce a rendere l'esperienza complessivamente più piacevole anche sul fronte estetico. La storia si presenta poi molto particolare e articolata: protagonista di Final Fantasy IV è Cecil, il cavaliere delle tenebre, alle prese con il malvagio Golbeza, intenzionato a sfruttare il potere dei cristalli per dominare il mondo. Sebbene gli elementi base della trama possano sembrare molto canonici, la trama risulta decisamente complessa, ricca di colpi di scena e con situazioni veramente particolari, anche grazie alla profonda caratterizzazione dei vari personaggi, cosa che rende questo vecchio JRPG ancora decisamente godibile.