Xbox Game Pass, scopriamo i giochi di fine marzo: da Absolum a Like a Dragon Infinite Wealth

Vari passaggi da un livello all'altro ma anche alcune novità di notevole rilievo caratterizzano questa nuova ondata su Game Pass, che continua a mantenere alto il livello del servizio su abbonamento Microsoft per questa prima parte del 2026, nonostante peraltro non siano ancora arrivate uscite enormi da parte dei team interni a Xbox. In un periodo un po' scarno di debutti assoluti sulla piattaforma, le introduzioni in catalogo continuano comunque a procedere con un ottimo ritmo, come possiamo vedere da questa panoramica sui nuovi giochi in arrivo su Game Pass nella seconda parte di marzo.
C'è una notevole varietà di esperienze in arrivo in queste settimane, che vanno a coprire una grande quantità di gusti differenti e diverse tipologie di pubblico. In linea di massima, quello che emerge è ancora una volta un buon studio sulla selezione dei giochi da introdurre nel servizio, che si presenta come una proposta curata e interessante anche nei periodi in cui le novità di alto profilo in effetti scarseggiano.
Piuttosto, la tendenza che si conferma anche in questa mandata è un certo calo di interesse sul fronte del tier Ultimate, considerando appunto la mancanza di grossi titoli inediti da lanciare, e la sempre più consistente offerta del livello Premium. Prima di procedere con la panoramica dei titoli in arrivo, ricordiamo anche che Game Pass perderà due soli giochi alla fine di marzo.
Nova Roma (Game Preview) - PC, 26 marzo (Ultimate, PC)
City builder e strategici sono ormai una presenza di notevole importanza nel catalogo di Game Pass, soprattutto per quanto riguarda la sezione dedicata al PC, ma sono tipologie di giochi di cui c'è sempre una notevole voglia.
Nova Roma appartiene decisamente più al primo genere, nonostante l'ambientazione storica possa far pensare a qualche applicazione tattica: qui si tratta essenzialmente di costruire, e di farlo nel migliore dei modi. Ci troviamo nel periodo del massimo splendore della civiltà romana e siamo incaricati di costruire nuovi insediamenti seguendo lo stile architettonico di Roma e le scoperte tecnologiche dell'epoca, in modo da trasformare terreni incolti in meravigliose città. Nella pianificazione bisogna tenere in considerazione i bisogni dei cittadini ma anche il volere delle divinità, cercando dunque di bilanciare la trasformazione del mondo secondo le necessità umane e il rispetto per natura e forze metafisiche, in modo da mantenere il miglior equilibrio possibile fra tecnologia, bellezze architettoniche, spazi naturali e luoghi di culto.
Gli arrivi e le partenze della prima parte di marzo 2026
Disponibili su Game Pass dal 18 marzo
- South of Midnight - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 18 marzo (ora su Premium, oltre a Ultimate e PC)
- The Alters - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 18 marzo (ora su Premium, oltre a Ultimate e PC)
- Disco Elysium - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 19 marzo (Ultimate, Premium, PC)
- Like a Dragon: Infinite Wealth - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 24 marzo (Ultimate, Premium, PC)
- Absolum - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 25 marzo (Ultimate, Premium, PC)
- Nova Roma (Game Preview) - PC, 26 marzo (Ultimate, PC)
- The Long Dark - Cloud, Xbox e PC, 30 marzo (Ultimate, Premium, PC)
- Resident Evil 7: Biohazard - Cloud, Xbox e PC, 31 marzo (Ultimate, Premium, PC)
- Barbie Horse Trails - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 2 aprile (Ultimate, Premium, PC)
- Clair Obscur Expedition 33 - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 2 aprile (ora su Premium, oltre a Ultimate e PC)
- Final Fantasy IV - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 7 aprile (Ultimate, Premium, PC)
Non più disponibili su Game Pass dal 15 marzo
- Peppa Pig Avventure nel Mondo (Cloud, Console, PC)
- Mad Streets (Cloud, Console, PC)