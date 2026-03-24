Xbox Game Pass potrebbe potrebbe calare di prezzo con il nuovo CEO della divisione

Sembra che tra la conseguenze dell'arrivo della nuova CEO Asha Sharma a capo di Xbox possa esserci anche un abbassamento di prezzo per Game Pass, che sembra essere tra le possibilità allo studio della nuova responsabile della divisione.
A dire il vero la questione è ancora molto vaga, ma secondo quanto riferito anche da un approfondimento di The Information sembra che Sharma abbia come obiettivo anche il fatto di rendere "console e prodotti come Game Pass più appetibili per un raggio più ampio di utenti".
Questo potrebbe essere ottenuto prendendo in considerazione anche "livelli a prezzo più basso", per quanto riguarda nello specifico l'abbonamento Microsoft, che potrebbe dunque subire una riorganizzazione.
Ci sono anche possibili collaborazioni con Netflix
Si tratterebbe di una revisione generale della strategia in seguito alle decisioni più recenti prese da Microsoft su Game Pass, come la riorganizzazione in tre livelli vista lo scorso anno che ha portato anche al famigerato aumento di prezzo per il livello Ultimate.
In effetti, sembra che Microsoft stia pensando da tempo alla possibile introduzione di un tier di livello più basso per Game Pass, che potrebbe essere sostenuto da pubblicità, sebbene non sia ancora chiaro come questo possa funzionare in pratica.
All'interno del medesimo approfondimento emerge anche la possibilità di un accordo con Netflix, considerando che viene riportata l'affermazione del co-CEO Greg Peters della piattaforma video, secondo il quale starebbero "buttando già alcune idee" con Sharma su possibili iniziative collegate.
Peters risulta particolarmente convinto del modo di pensare di Sharma, in base a quanto riferito nell'intervista, tanto da far capire che potrebbero esserci sviluppi interessanti in questa inedita partnership tra Netflix e Xbox, come possibili bundle comprensivi dei due servizi.
Nel frattempo, sotto la nuova guida della CEO, Xbox ha già parlato della sua console di nuova generazione, identificata al momento come Project Helix.