Xbox Game Pass potrebbe potrebbe calare di prezzo con il nuovo CEO della divisione

Sembra che tra la conseguenze dell'arrivo della nuova CEO Asha Sharma a capo di Xbox possa esserci anche un abbassamento di prezzo per Game Pass, che sembra essere tra le possibilità allo studio della nuova responsabile della divisione.

A dire il vero la questione è ancora molto vaga, ma secondo quanto riferito anche da un approfondimento di The Information sembra che Sharma abbia come obiettivo anche il fatto di rendere "console e prodotti come Game Pass più appetibili per un raggio più ampio di utenti".

Questo potrebbe essere ottenuto prendendo in considerazione anche "livelli a prezzo più basso", per quanto riguarda nello specifico l'abbonamento Microsoft, che potrebbe dunque subire una riorganizzazione.