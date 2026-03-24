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In Farming Simulator 25 arrivano i veicoli di Vredo

Giants Software ha annunciato l'arrivo dei veicoli di Vredo in Farming Simulator 25, più altre novità riguardanti il gioco.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   24/03/2026
Uno dei veicoli di Vredo
Farming Simulator 25
Farming Simulator 25
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L'editore e sviluppatore GIANTS Software ha annunciato un nuovo aggiornamento di Farming Simulator 25 che aggiunge al gioco i veicoli del produttore Vredo. Parliamo di un'azienda specializzata nella trasemina e nell'iniezione di liquami. Il Vredo Pack include 12 macchinari all'avanguardia e introduce i cinghiali, pensati per tenere allertati gli agricoltori.

I veicoli di Vredo

I macchinari di Vredo consentono agli agricoltori virtuali di affrontare i problemi dei pascoli e di ripristinare i campi e il loro potenziale di resa. "Macchinari ad alta tecnologia come Vredo Agri Twin 580, Agri 290 e Agri Air 290, tutti parte della nuova generazione di seminatrici DZ5, consentono ai giocatori di effettuare la trasemina."

Gli iniettori di liquami di Vredo non si limitano a ripristinare la resa, ma aumentano la resa e la qualità del raccolto migliorando la nutrizione del suolo e l'efficienza. Macchine come il Vredo VT7138, un carro botte semovente a tre assi ad alta capacità, iniettori della serie Vredo Profi e l'Evers Agro Toric 48-672 montato aiutano gli agricoltori a migliorare le loro aziende.

Il quarto aggiornamento gratuito di Farming Simulator 25 aggiunge i trattori di Case IH e John Deere Il quarto aggiornamento gratuito di Farming Simulator 25 aggiunge i trattori di Case IH e John Deere

Insieme ai nuovi macchinari e alle tecniche di miglioramento della resa, il Vredo Pack introduce una nuova minaccia a cui gli agricoltori devono prestare attenzione: i cinghiali, che possono causare danni ai raccolti, a meno che non vengano distratti.

Per il resto vi ricordiamo che Farming Simulator 25 è disponibile per PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

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