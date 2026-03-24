Apple ridisegna la supply chain: Cupertino punta su nuovi fornitori per i suoi display OLED

Apple sta accelerando un'importante trasformazione della propria catena di approvvigionamento , con particolare attenzione ai display OLED. L'azienda punta a ridurre la dipendenza dai fornitori cinesi , in favore di partner considerati più affidabili e strategicamente sicuri.

Apple, per i suoi pannelli OLED, si rivolgerà a Samsung Display e LG Display

Al posto dei fornitori cinesi, l'azienda sta rafforzando i rapporti con produttori sudcoreani come Samsung Display e LG Display. Queste aziende sono destinate a diventare i principali fornitori per i prossimi dispositivi Apple, che includeranno una nuova generazione di iPhone, tra cui modelli avanzati come i futuri Pro e il possibile iPhone pieghevole.

L'adozione della tecnologia OLED si estenderà anche ad altri prodotti, segnando un'evoluzione importante per la gamma Apple. Tra le novità previste ci sono nuovi modelli di MacBook Pro e iPad mini con schermi OLED, una scelta che promette miglioramenti significativi in termini di qualità visiva, contrasto e consumo energetico.