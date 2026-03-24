Apple ridisegna la supply chain: Cupertino punta su nuovi fornitori per i suoi display OLED

Apple sta accelerando un'importante trasformazione della propria catena di approvvigionamento, con particolare attenzione ai display OLED. L'azienda punta a ridurre la dipendenza dai fornitori cinesi, in favore di partner considerati più affidabili e strategicamente sicuri.
Tra i principali attori coinvolti in questo cambiamento c'è BOE, storicamente uno dei fornitori chiave per i pannelli OLED destinati ai dispositivi Apple. Negli ultimi mesi, però, la sua posizione si è indebolita sensibilmente.
La linea produttiva dedicata ad Apple nella città di Mianyang ha visto un drastico calo dell'utilizzo, scendendo da oltre l'80% nel 2024 a meno del 50% all'inizio del 2026.
Apple, per i suoi pannelli OLED, si rivolgerà a Samsung Display e LG Display
Al posto dei fornitori cinesi, l'azienda sta rafforzando i rapporti con produttori sudcoreani come Samsung Display e LG Display. Queste aziende sono destinate a diventare i principali fornitori per i prossimi dispositivi Apple, che includeranno una nuova generazione di iPhone, tra cui modelli avanzati come i futuri Pro e il possibile iPhone pieghevole.
L'adozione della tecnologia OLED si estenderà anche ad altri prodotti, segnando un'evoluzione importante per la gamma Apple. Tra le novità previste ci sono nuovi modelli di MacBook Pro e iPad mini con schermi OLED, una scelta che promette miglioramenti significativi in termini di qualità visiva, contrasto e consumo energetico.
Apple e la nuova strategia che prevede l'adozione dei display OLED
Questa strategia si inserisce in un contesto più ampio di diversificazione delle attività produttive. Negli ultimi anni, Apple ha già iniziato a spostare parte dell'assemblaggio finale verso paesi come India e Vietnam, riducendo l'esposizione ai rischi geopolitici e logistici legati alla Cina.
L'obiettivo è costruire una catena di approvvigionamento più resiliente, capace di adattarsi a eventuali crisi e garantire continuità nella produzione. In un settore sempre più competitivo e complesso, la capacità di gestire efficacemente le forniture rappresenta un vantaggio strategico fondamentale