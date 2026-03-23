iPhone Fold: Apple punta a un display a doppio strato con materiali specifici

La piega dei display foldable rappresenta tuttora uno degli elementi più discussi, ma le aziende stanno cercando di utilizzare materiali specifici per ridurne quanto più possibile la visibilità. Secondo quanto trapelato nelle scorse settimane, Apple vuole puntare a una soluzione quasi invisibile, grazie all'utilizzo di due elementi specifici che - seppur già conosciuti - non sono mai stati utilizzati contemporaneamente. Vediamo meglio i dettagli.
La struttura adottata da Apple
Secondo quanto riportato dal leaker Digital Chat Station su Weibo, la piega potrà essere minimizzata grazie a una struttura a doppio strato di vetro. I due materiali utilizzati contemporaneamente saranno l'UFG (Ultra-Foldable Glass) e l'UTG (Ultra Thin Glass). Come vi abbiamo anticipato, il display sarà tra questi due strati, così da distribuire la pressione in modo ottimale e ridurre l'usura tra apertura e chiusura del dispositivo. Inoltre, si parla di un possibile vetro auto-rigenerante, in grado di attenuare le imperfezioni causate dall'uso e garantendo un display uniforme.
Quest'ultima non sarebbe una vera e propria novità, dato che è stata adottata dal recente Oppo Find N6 con la tecnologia Auto-Smoothing Flex Glass. Basti pensare che - secondo alcune fonti - già in precedenza Apple avrebbe acquistato e smontato un Oppo Find N5 per studiare la tecnologia del display e analizzare la struttura del pannello. Successivamente, avrebbe realizzato diversi prototipi di display interni, ma nessuno di questi sarebbe riuscito a eguagliare la continuità visiva del dispositivo OPPO.
Nuove protezioni per lo schermo
Non è tutto, perché Apple starebbe testando anche delle pellicole protettive basate su materiali come CPI, per maggiore resistenza a graffi e usura. Chiaramente si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze, ma la pellicola dovrebbe essere realizzata in poliimmide trasparente (CPI) o polietilene tereftalato (PET), così da garantire maggiore durezza superficiale e resistenza ai graffi.
Probabilmente potrebbe essere Kolon Industry il fornitore di questo materiale, mentre Lens Technology dovrebbe occuparsi del vetro ultra-sottile e dell'incollaggio della pellicola protettiva finale. In ogni caso, questo pieghevole dovrebbe avere un prezzo di partenza piuttosto elevato, ovvero circa 2.000 dollari.