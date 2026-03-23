iPhone Fold: Apple punta a un display a doppio strato con materiali specifici

La struttura adottata da Apple

Secondo quanto riportato dal leaker Digital Chat Station su Weibo, la piega potrà essere minimizzata grazie a una struttura a doppio strato di vetro. I due materiali utilizzati contemporaneamente saranno l'UFG (Ultra-Foldable Glass) e l'UTG (Ultra Thin Glass). Come vi abbiamo anticipato, il display sarà tra questi due strati, così da distribuire la pressione in modo ottimale e ridurre l'usura tra apertura e chiusura del dispositivo. Inoltre, si parla di un possibile vetro auto-rigenerante, in grado di attenuare le imperfezioni causate dall'uso e garantendo un display uniforme.

Quest'ultima non sarebbe una vera e propria novità, dato che è stata adottata dal recente Oppo Find N6 con la tecnologia Auto-Smoothing Flex Glass. Basti pensare che - secondo alcune fonti - già in precedenza Apple avrebbe acquistato e smontato un Oppo Find N5 per studiare la tecnologia del display e analizzare la struttura del pannello. Successivamente, avrebbe realizzato diversi prototipi di display interni, ma nessuno di questi sarebbe riuscito a eguagliare la continuità visiva del dispositivo OPPO.