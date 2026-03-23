Xbox Series X|S sono protagoniste di grossi sconti, ma solo per alcuni utenti

Sembra che finalmente Microsoft abbia deciso di effettuare dei grossi sconti su Xbox Series X e Series S, solo che l'iniziativa sembra sia destinata solo ad alcuni utenti e sia alquanto ristretta in termini di pubblico potenziale.
Non è infatti una manovra su larga scala ma una nuova iniziati all'interno della serie "Solo per te", composta da sconti particolari che periodicamente vengono rivolti a una parte dell'utenza Xbox, attraverso dei messaggi diretti che rimandano a sconti direttamente sullo Store ufficiale.
I destinatari di queste iniziative vengono scelti in base a diversi parametri, ma sono già parte degli utenti Xbox registrati, con un proprio account Xbox, dunque non si tratta proprio di una manovra rivolta ad allargare il pubblico potenziale.
Prezzi veramente allettanti
Non sappiamo nemmeno se questi sconti si estendano anche al di fuori del mercato americano, tuttavia si tratta di un evento piuttosto raro e peraltro anche di abbassamenti di prezzo davvero notevoli, dunque vale la pena dare un'occhiata.
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by u/lotusbloom74 in xbox
In base a quanto riferito da diverse testimonianze su Reddit, raccolte anche da siti come Pure Xbox, sembra che questi nuovi sconti "Solo per te" contengano offerte davvero interessanti sulle console di attuale generazione.
In particolare, troviamo Xbox Series X scontata fino al 50%, con la versione bianca digitale con memoria interna da 1TB che arriva a a un prezzo di 300$ con uno sconto del 50% applicato.
In questo caso, gli sconti sembrano rivolti soprattutto, opportunamente, agli utenti Xbox One che non possiedono ancora una Xbox Series X o Series S, offrendo in questo modo una possibilità di passaggio alla generazione successiva davvero conveniente.