Xbox Series X|S sono protagoniste di grossi sconti, ma solo per alcuni utenti

Sembra che finalmente Microsoft abbia deciso di effettuare dei grossi sconti su Xbox Series X e Series S, solo che l'iniziativa sembra sia destinata solo ad alcuni utenti e sia alquanto ristretta in termini di pubblico potenziale.

Non è infatti una manovra su larga scala ma una nuova iniziati all'interno della serie "Solo per te", composta da sconti particolari che periodicamente vengono rivolti a una parte dell'utenza Xbox, attraverso dei messaggi diretti che rimandano a sconti direttamente sullo Store ufficiale.

I destinatari di queste iniziative vengono scelti in base a diversi parametri, ma sono già parte degli utenti Xbox registrati, con un proprio account Xbox, dunque non si tratta proprio di una manovra rivolta ad allargare il pubblico potenziale.