Microsoft vorrebbe rendere lo sviluppo di nuovi Elder Scrolls, Fallout e Halo più veloce

I videogiochi sono sempre più grandi, sempre più costosi e richiedono sempre più tempo per essere sviluppati. Non a tutti ovviamente fa piacere aspettare anni e anni per un nuovo titolo. I fan ad esempio spesso vorrebbero un seguito in tempi brevi , ma sono soprattutto i dirigenti delle grandi compagnie a desiderare che le cose accelerino.

I dettagli sul piano di Microsoft e Xbox

Il piano della CEO di Xbox Asha Sharma, secondo quanto riportato, sarebbe di aumentare gli investimenti sulle più grandi serie videoludiche di Xbox, incluse Halo, Fallout e The Elder Scrolls. Per la fonte, il piano è già stato approvato dal CEO di Microsoft Satya Nadella e dalla CFO Amy Hood, anche se il budget effettivo non è ancora stato stabilito.

Asha Sharma

L'obiettivo primario dell'aumento di spesa è accelerare lo sviluppo dei giochi di queste serie. Non stupisce ovviamente: sono passati 11 anni da Fallout 4, 15 anni da Skyrim, 8 anni dall'annuncio di The Elder Scrolls 6 e non abbiamo ancora in mano nulla se non un teaser vuoto. Non conosciamo nemmeno il vero nome del gioco.

Halo è un po' più attivo, ma Halo Infinite non è stato un successo fuori scala e attualmente la compagnia sta sviluppando un remake del primo titolo, non certamente la novità necessaria per dare nuova vita alla serie.

Non ci resta che attendere e vedere in che modo Xbox condizionerà lo sviluppo di questi titoli.