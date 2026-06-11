L'analisi di Halo: Campaign Evolved firmata Digital Foundry è positiva ma non troppo

Anche i modelli di Master Chief, dei marine e dei veicoli come il Warthog mostrano un livello di dettaglio sensibilmente superiore , riuscendo a esprimere un risultato finale molto più coerente e rispettoso del materiale di partenza rispetto al già citato Anniversary.

Halo: Campaign Evolved è protagonista di un trailer e due video gameplay, confermata la visuale in terza persona

Sotto la lente d'ingrandimento della testata inglese è finito in particolare il passaggio all'Unreal Engine 5 , che ha portato inevitabilmente dei vantaggi ma anche qualche criticità sul piano delle prestazioni e in relazione alla qualità di alcuni effetti visivi.

La grafica, però, pesa

Nei giorni scorsi abbiamo provato Halo: Campaign Evolved e non abbiamo riscontrato particolari problemi tecnici, ma Digital Foundry ha parlato di qualche compromesso palese sul fronte dell'effettistica e di un peso non indifferente su PC.

Nello specifico, i processori meno recenti sembrano soffrire durante le sequenze più affollate e ci sono dubbi su come il gioco possa girare su ROG Xbox Ally X e soprattutto su Steam Deck, vista la componentistica dei due handheld.