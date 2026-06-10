Halo: Campaign Evolved è protagonista di un trailer e due video gameplay, confermata la visuale in terza persona

Gli Halo Studios hanno pubblicato un nuovo trailer e due video gameplay dedicati a Halo: Campaign Evolved , il remake della campagna del primo, acclamato capitolo della serie.

Una scorpacciata di filmati in vista del debutto su PC e console

Il trailer pubblicato parallelamente è invece dedicato ai Teschi, alla modalità Remix e all'immancabile Co‑op. I Teschi, ora ben 42, introducono modificatori che alterano poteri, comportamento dei nemici, visuale e persino l'estetica degli scontri, permettendo di affrontare la campagna in modi sempre diversi.

La modalità Campaign Remix rimescola armi, incontri e reazioni dei nemici, aggiungendo anche effetti visivi e una selezione casuale di Teschi attivi, trasformando ogni partita in una versione imprevedibile della storia. Il trailer conferma inoltre la presenza della cooperativa fino a quattro giocatori, con cross‑play completo tra Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC, oltre allo schermo condiviso su console.

Halo: Campaign Evolved sarà disponibile dal 28 luglio 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam e Microsoft Store), con accesso anticipato dal 23 luglio per chi acquista la Premium o la Collector's Edition. Il gioco sarà incluso anche con il servizio PC e Xbox Game Pass.