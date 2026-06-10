Halo: Campaign Evolved è protagonista di un trailer e due video gameplay, confermata la visuale in terza persona

Gli Halo Studios hanno pubblicato un nuovo trailer e due video gameplay dedicati a Halo: Campaign Evolved, il remake della campagna del primo, acclamato capitolo della serie.
Il primo filmato mostra l'intera demo Assault on the Control Room già intravista durante l'Xbox Games Showcase, mentre il secondo presenta la missione The Silent Cartographer giocata interamente con l'inedita visuale in terza persona, sbloccabile tramite un Teschio. Una scelta che potrebbe avvicinare nuovi giocatori alla serie e offrire una "prospettiva" diversa ai veterani.
Una scorpacciata di filmati in vista del debutto su PC e console
Il trailer pubblicato parallelamente è invece dedicato ai Teschi, alla modalità Remix e all'immancabile Co‑op. I Teschi, ora ben 42, introducono modificatori che alterano poteri, comportamento dei nemici, visuale e persino l'estetica degli scontri, permettendo di affrontare la campagna in modi sempre diversi.
La modalità Campaign Remix rimescola armi, incontri e reazioni dei nemici, aggiungendo anche effetti visivi e una selezione casuale di Teschi attivi, trasformando ogni partita in una versione imprevedibile della storia. Il trailer conferma inoltre la presenza della cooperativa fino a quattro giocatori, con cross‑play completo tra Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC, oltre allo schermo condiviso su console.
Halo: Campaign Evolved sarà disponibile dal 28 luglio 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam e Microsoft Store), con accesso anticipato dal 23 luglio per chi acquista la Premium o la Collector's Edition. Il gioco sarà incluso anche con il servizio PC e Xbox Game Pass.
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