Resident Evil Veronica è in prima o terza persona? Capcom risponde ufficialmente

Si è trattata di una sorpresa parziale, visto che i rumor ne parlavano da tempo, ma nondimeno i fan ne sono rimasti colpiti, grazie a un primo trailer intrigante. Il filmato, però, ha lasciato ai giocatori un dubbio: Resident Evil Veronica sarà in prima o terza persona?

La visuale di Resident Evil Veronica secondo Capcom

Fortunatamente Capcom ha svelato il dettaglio parlando con IGN USA. Precisamente, il produttore del remake - Yoshiaki Hirabayashi - ha confermato che si tratta di un titolo in terza persona.

Ricordiamo che i remake di Resident Evil 2, 3 e 4 sono tutti in terza persona, con una moderna visuale sopra la spalla, mentre i nuovi capitoli più recenti sono passati alla prima persona (Resident Evil 7 Biohazard e Resident Evil Village nella versione base) o a una visuale a scelta tra prima e terza persona (Resident Evil Village in versione Gold e Resident Evil Requiem sin dal lancio nella versione base).

Il dubbio su cosa avrebbe fatto Capcom con Resident Evil Veronica era quindi lecito, soprattutto considerando che il trailer è presentato in prima persona. Probabilmente lo scopo era di non far capire immediatamente ai giocatori cosa stavano vedendo.

Il produttore ha anche confermato che il team dietro Resident Evil Veronica è lo stesso di Resident Evil 2 e 4, di conseguenza - a suo dire - possiamo immaginare che tipo di gioco sarà Veronica basandoci sullo stile dei precedenti giochi degli sviluppatori.