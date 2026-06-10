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Resident Evil Veronica è in prima o terza persona? Capcom risponde ufficialmente

Al Summer Game Fest abbiamo finalmente visto in azione il remake di Resident Evil Veronica, da tempo chiacchierato dai rumor. I fan hanno però un dubbio. Sarà in prima o terza persona?

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/06/2026
Claire in Resident Evil Veronica
Resident Evil Veronica
Resident Evil Veronica
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In occasione della presentazione di Geoff Keighley del Summer Game Fest, Capcom ha svelato Resident Evil Veronica, il nuovo remake di uno dei capitoli di una delle saghe horror più amate al mondo.

Si è trattata di una sorpresa parziale, visto che i rumor ne parlavano da tempo, ma nondimeno i fan ne sono rimasti colpiti, grazie a un primo trailer intrigante. Il filmato, però, ha lasciato ai giocatori un dubbio: Resident Evil Veronica sarà in prima o terza persona?

La visuale di Resident Evil Veronica secondo Capcom

Fortunatamente Capcom ha svelato il dettaglio parlando con IGN USA. Precisamente, il produttore del remake - Yoshiaki Hirabayashi - ha confermato che si tratta di un titolo in terza persona.

Ricordiamo che i remake di Resident Evil 2, 3 e 4 sono tutti in terza persona, con una moderna visuale sopra la spalla, mentre i nuovi capitoli più recenti sono passati alla prima persona (Resident Evil 7 Biohazard e Resident Evil Village nella versione base) o a una visuale a scelta tra prima e terza persona (Resident Evil Village in versione Gold e Resident Evil Requiem sin dal lancio nella versione base).

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Il dubbio su cosa avrebbe fatto Capcom con Resident Evil Veronica era quindi lecito, soprattutto considerando che il trailer è presentato in prima persona. Probabilmente lo scopo era di non far capire immediatamente ai giocatori cosa stavano vedendo.

Il produttore ha anche confermato che il team dietro Resident Evil Veronica è lo stesso di Resident Evil 2 e 4, di conseguenza - a suo dire - possiamo immaginare che tipo di gioco sarà Veronica basandoci sullo stile dei precedenti giochi degli sviluppatori.

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