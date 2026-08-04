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Resident Evil Veronica è in oltre due milioni di liste dei desideri

Capcom ha annunciato che Resident Evil Veronica è finito nella lista dei desideri di oltre due milioni di persone: un dato che conferma il grande entusiasmo attorno a questo remake.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/08/2026
Claire Redfield in Resident Evil Veronica
Resident Evil Veronica
Resident Evil Veronica
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Capcom ha annunciato che Resident Evil Veronica è presente in oltre due milioni di liste dei desideri fra tutte le piattaforme: un dato che sembra confermare il grande entusiasmo che si è creato attorno all'atteso remake.

"Due milioni di biscotti per i due milioni di voi che hanno inserito Resident Evil Veronica nella loro lista dei desideri. Grazie!", si legge nel messaggio della casa giapponese, che ha voluto scherzare citando la mite signora che si vede nelle sequenze iniziali del trailer di presentazione del gioco.

In arrivo nel corso del 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, Resident Evil Veronica è stato annunciato durante l'ultimo Summer Game Fest, ponendo fine alle numerose indiscrezioni che parlavano appunto di questo progetto.

Resident Evil Veronica, perché il remake di Code: Veronica è la scelta giusta per Capcom Resident Evil Veronica, perché il remake di Code: Veronica è la scelta giusta per Capcom

L'arrivo del remake è stato infatti anticipato diverso tempo fa da un leaker che ha riconfermato la propria affidabilità quando si tratta di produzioni legate a Capcom e, in generale, alla scena horror giapponese.

Il ritorno di Claire Redfield

La trama di Resident Evil Veronica verrà modificata al fine di raccordarsi con i cambiamenti che Capcom ha apportato al canon ufficiale della saga, ma i presupposti di base saranno gli stessi del classico pubblicato nel 2000 su Dreamcast.

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Torneremo dunque a vestire i panni di Claire Redfield a tre mesi dagli eventi di Resident Evil 2, con la ragazza ancora determinata a trovare suo fratello Chris e a scoprire la verità dietro le attività della Umbrella Corporation.

Le indagini di Claire la porteranno in Francia e poi sull'isola remota di Rockfort, dove si trova una struttura segreta che ben presto diventerà lo scenario di un nuovo, terribile incubo.

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