Resident Evil Veronica è in oltre due milioni di liste dei desideri

Capcom ha annunciato che Resident Evil Veronica è presente in oltre due milioni di liste dei desideri fra tutte le piattaforme: un dato che sembra confermare il grande entusiasmo che si è creato attorno all'atteso remake.

"Due milioni di biscotti per i due milioni di voi che hanno inserito Resident Evil Veronica nella loro lista dei desideri. Grazie!", si legge nel messaggio della casa giapponese, che ha voluto scherzare citando la mite signora che si vede nelle sequenze iniziali del trailer di presentazione del gioco.

In arrivo nel corso del 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, Resident Evil Veronica è stato annunciato durante l'ultimo Summer Game Fest, ponendo fine alle numerose indiscrezioni che parlavano appunto di questo progetto.

L'arrivo del remake è stato infatti anticipato diverso tempo fa da un leaker che ha riconfermato la propria affidabilità quando si tratta di produzioni legate a Capcom e, in generale, alla scena horror giapponese.