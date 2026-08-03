0

La serie TV di God of War potrebbe avere Dave Bautista come Kratos

A quanto pare Dave Bautista è in trattativa per sostituire Ryan Hurst nel ruolo di Kratos all'interno della serie televisiva di God of War.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   03/08/2026
Dave Bautista

Dave Bautista potrebbe interpretare Kratos nella serie TV di God of War: stando a quanto riportato da Deadline, l'attore sarebbe in trattativa per sostituire Ryan Hurst, che come sappiamo ha dovuto abbandonare il ruolo a causa di un grave infortunio.

Reduce dalle riprese del reboot di Highlander, Bautista possiede senza dubbio il "phisique du role" per vestire i panni del Fantasma di Sparta, nonostante negli ultimi anni abbia rinunciato a gran parte della massa muscolare che aveva caratterizzato la sua carriera di wrestler.

Le capacità dell'ex lottatore potrebbero peraltro consentirgli di effettuare una preparazione rapidissima: un aspetto che a questo punto risulterebbe determinante, viste le tempistiche di una produzione che a causa di questi imprevisti dovrà imprimere una notevole accelerazione.

Il prossimo God of War è stato confermato e avrà Kratos come protagonista Il prossimo God of War è stato confermato e avrà Kratos come protagonista

Bautista sarebbe senz'altro una scelta interessante, viste le abilità recitative (e la grande intensità) che l'ex superstar della WWE è stata in grado di dimostrare durante la sua carriera cinematografica.

Tanti scossoni per un progetto ambizioso

Nelle ultime ore sono circolate voci secondo cui gli attori di Atreus e Thrud potrebbero essere sostituiti nella Stagione 2 della serie TV di God of War, pare per questioni di età nel passaggio dagli eventi di God of War a quelli di God of War Ragnarok.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Chiaramente si tratta di dettagli, peraltro ancora tutti da verificare, rispetto alla questione principale dell'infortunio di Hurst, che ha effettivamente costretto i produttori a rivedere gran parte del progetto a poche settimane dall'inizio delle riprese.

#Rumor #Serie TV
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La serie TV di God of War potrebbe avere Dave Bautista come Kratos