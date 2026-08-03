La serie TV di God of War potrebbe avere Dave Bautista come Kratos

Dave Bautista potrebbe interpretare Kratos nella serie TV di God of War: stando a quanto riportato da Deadline, l'attore sarebbe in trattativa per sostituire Ryan Hurst, che come sappiamo ha dovuto abbandonare il ruolo a causa di un grave infortunio.
Reduce dalle riprese del reboot di Highlander, Bautista possiede senza dubbio il "phisique du role" per vestire i panni del Fantasma di Sparta, nonostante negli ultimi anni abbia rinunciato a gran parte della massa muscolare che aveva caratterizzato la sua carriera di wrestler.
Le capacità dell'ex lottatore potrebbero peraltro consentirgli di effettuare una preparazione rapidissima: un aspetto che a questo punto risulterebbe determinante, viste le tempistiche di una produzione che a causa di questi imprevisti dovrà imprimere una notevole accelerazione.
Bautista sarebbe senz'altro una scelta interessante, viste le abilità recitative (e la grande intensità) che l'ex superstar della WWE è stata in grado di dimostrare durante la sua carriera cinematografica.
Tanti scossoni per un progetto ambizioso
Nelle ultime ore sono circolate voci secondo cui gli attori di Atreus e Thrud potrebbero essere sostituiti nella Stagione 2 della serie TV di God of War, pare per questioni di età nel passaggio dagli eventi di God of War a quelli di God of War Ragnarok.
Chiaramente si tratta di dettagli, peraltro ancora tutti da verificare, rispetto alla questione principale dell'infortunio di Hurst, che ha effettivamente costretto i produttori a rivedere gran parte del progetto a poche settimane dall'inizio delle riprese.