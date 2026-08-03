La serie TV di God of War potrebbe avere Dave Bautista come Kratos

Dave Bautista potrebbe interpretare Kratos nella serie TV di God of War: stando a quanto riportato da Deadline, l'attore sarebbe in trattativa per sostituire Ryan Hurst, che come sappiamo ha dovuto abbandonare il ruolo a causa di un grave infortunio.

Reduce dalle riprese del reboot di Highlander, Bautista possiede senza dubbio il "phisique du role" per vestire i panni del Fantasma di Sparta, nonostante negli ultimi anni abbia rinunciato a gran parte della massa muscolare che aveva caratterizzato la sua carriera di wrestler.

Le capacità dell'ex lottatore potrebbero peraltro consentirgli di effettuare una preparazione rapidissima: un aspetto che a questo punto risulterebbe determinante, viste le tempistiche di una produzione che a causa di questi imprevisti dovrà imprimere una notevole accelerazione.

Bautista sarebbe senz'altro una scelta interessante, viste le abilità recitative (e la grande intensità) che l'ex superstar della WWE è stata in grado di dimostrare durante la sua carriera cinematografica.