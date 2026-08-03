Stellar Blade: Blood Rain, il CEO di Shift Up difende il video creato con l'IA

In risposta alle polemiche dei giorni scorsi, il CEO di Shift Up ha difeso il video musicale di Stellar Blade: Blood Rain creato con l'IA, spiegando che alla base di quelle sequenze c'è stato comunque il lavoro svolto dagli sviluppatori.
"Evie, il personaggio al centro di questo video, è stata creata dalla testa ai piedi dai nostri talentuosi artisti e modellatori attraverso oltre un anno di lavoro dedicato", ha scritto Kim Hyung Tae. "L'intelligenza artificiale non l'ha disegnata da zero."
La tecnologia "si limita a renderizzare e presentare il personaggio sulla base dei dati, dei design e della maestria realizzati dal nostro team. Apprezzeremmo davvero se guardaste il video tenendo presente questo aspetto."
L'intervento del CEO non ha tuttavia smorzato i toni né ha convinto gli utenti che hanno finora fatto sentire la propria voce in merito a questo controverso progetto, e che pensano che le loro argomentazioni siano ancora validissime.
Un danno d'immagine?
L'annuncio di Stellar Blade: Blood Rain durante il Summer Game Fest era stato accolto con grande entusiasmo dai giocatori, vista l'eccellente qualità del precedente episodio della serie action, ma questo incidente di percorso potrebbe cambiare le cose.
Diverse persone, fra cui anche il noto modder Lance McDonald, hanno bollato la difesa di Kim Hyung Tae come un intervento fondamentalmente privo di senso: "Ho mostrato all'IA un'immagine del personaggio che ho disegnato, quindi va tutto bene?", ha scritto McDonald, ma usando in realtà termini ben più coloriti.
In generale, gli appassionati non si capacitano del fatto che Shift Up sia piena di persone di grande talento e dunque, a maggior ragione, quel video avrebbero potuto crearlo loro anziché affidarsi all'intelligenza artificiale.