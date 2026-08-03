Stellar Blade: Blood Rain, il CEO di Shift Up difende il video creato con l'IA

In risposta alle polemiche dei giorni scorsi, il CEO di Shift Up ha difeso il video musicale di Stellar Blade: Blood Rain creato con l'IA, spiegando che alla base di quelle sequenze c'è stato comunque il lavoro svolto dagli sviluppatori.

"Evie, il personaggio al centro di questo video, è stata creata dalla testa ai piedi dai nostri talentuosi artisti e modellatori attraverso oltre un anno di lavoro dedicato", ha scritto Kim Hyung Tae. "L'intelligenza artificiale non l'ha disegnata da zero."

La tecnologia "si limita a renderizzare e presentare il personaggio sulla base dei dati, dei design e della maestria realizzati dal nostro team. Apprezzeremmo davvero se guardaste il video tenendo presente questo aspetto."

L'intervento del CEO non ha tuttavia smorzato i toni né ha convinto gli utenti che hanno finora fatto sentire la propria voce in merito a questo controverso progetto, e che pensano che le loro argomentazioni siano ancora validissime.