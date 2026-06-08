Evie di Stellar Blade: Blood Rain è stata fatta "intenzionalmente più giovane" dice Shift Up, tra le polemiche

Come abbiamo visto, Hyung-tae ha riferito a Famitsu di aver progettato la nuova protagonista in modo che si faccia apprezzare non soltanto per la sua bellezza , ma il primo Stellar Blade giocava molto sull'aspetto estetico di Eve e sulle sue derive sexy , dunque il nuovo aspetto di Evie ha lasciato un po' interdetti molti fan, memori di quel particolare spirito.

La risposta al trailer di presentazione di Stellar Blade: Blood Rain andato in scena durante la Summer Game Fest è stata generalmente molto positiva e il gioco è stato subito lodato per il livello di grafica e tecnica che emerge anche solo dai brevi frammenti messi in scena, ma l'aspetto di Evie, la nuova protagonista, ha fatto subito discutere .

Nella lunga intervista di Inven Global a Kim Hyung-tae, CEO di Shift Up , vengono toccati numerosi argomenti riguardanti Stellar Blade: Blood Rain , compreso il fatto di aver creato intenzionalmente una protagonista che ha l'aspetto molto più giovane della precedente, cosa che ha scatenato anche diverse polemiche.

"Sembra una ragazzina di 12 anni", secondo alcuni

Il CEO di Shift Up l'ha comunque detto chiaramente: "Abbiamo intenzionalmente creato Evie in modo che fosse più piccola e sembrasse più giovane", oltre che con una personalità diversa, che risulti "più forte e distinta".

Evie in un'altra scena del trailer

Tuttavia da quanto possiamo vedere nel trailer di presentazione sembra che il team non abbia abbandonato l'intenzione di mostrarla in tute attillate e con inquadrature peculiari, cosa che sembra aver messo a disagio parte degli utenti.

La controversia è emersa attraverso diversi messaggi sui social, e anche un personaggio come Asmongold, youtuber seguitissimo e dalle idee decisamente lontane da qualsiasi critica sull'oggettificazione delle donne, ha detto chiaramente di non apprezzare il design di Evie, in quanto sembra "una ragazzina di 12 anni" e non è l'unico ad aver avuto questa impressione.

Si tratterà poi di vedere se anche Stellar Blade: Blood Raine seguirà la strada del precedente capitolo, che con la protagonista Eve ha puntato molto sul lato sexy anche con la grande insistenza sui costumi intercambiabili, ma se così fosse è probabile che la polemica sia destinata a proseguire.

In ogni caso, il gioco è ancora pienamente in sviluppo e vari aspetti del design potrebbero ancora essere soggetti a cambiamenti.