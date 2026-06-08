Gothic 1 Remake è disponibile: ecco l'offerta di Instant Gaming per tornare a Khorinis a meno di 40 euro

L'attesa è finalmente terminata per gli amanti dei giochi di ruolo vecchio stile. Il debutto ufficiale di Gothic 1 Remake è ormai realtà, permettendo a vecchi e nuovi appassionati di varcare nuovamente la barriera magica della Valle delle Miniere. Ricostruito interamente in Unreal Engine 5, il titolo promette di mantenere intatta quella spietata e immersiva atmosfera che caratterizzò l'opera originale del 2001, rinunciando persino alle moderne e talvolta invadenti minimappe per stimolare una vera esplorazione organica. Potete farlo vostro cliccando sul box dedicato qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto, assicurandovi la chiave digitale per l'attivazione immediata del gioco.