Gothic 1 Remake è disponibile: ecco l'offerta di Instant Gaming per tornare a Khorinis a meno di 40 euro

L'attesa è finalmente terminata per gli amanti dei giochi di ruolo vecchio stile. Il debutto ufficiale di Gothic 1 Remake è ormai realtà, permettendo a vecchi e nuovi appassionati di varcare nuovamente la barriera magica della Valle delle Miniere. Ricostruito interamente in Unreal Engine 5, il titolo promette di mantenere intatta quella spietata e immersiva atmosfera che caratterizzò l'opera originale del 2001, rinunciando persino alle moderne e talvolta invadenti minimappe per stimolare una vera esplorazione organica. Potete farlo vostro cliccando sul box dedicato qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto, assicurandovi la chiave digitale per l'attivazione immediata del gioco.
Il ritorno del classico tra PC e console
Il lavoro svolto dagli sviluppatori si focalizza sul totale ammodernamento del comparto tecnico e del sistema di combattimento, espandendo al contempo le linee di dialogo e le routine quotidiane dei vari NPC che popolano i tre storici accampamenti.
A fronte di un prezzo di listino iniziale di 50,00 € comprensivo di tasse per il mercato italiano, la chiave per Gothic 1 Remake viene proposta a un prezzo scontato sul portale di 32,29 € IVA esclusa, un valore che corrisponde alla percentuale di sconto del sito del 35%. Nel momento in cui si finalizza l'acquisto, applicando l'aliquota nazionale del 22%, il prezzo finale effettivo si attesta sui 39,39 €, il che determina una percentuale calcolata sul prezzo IVA inclusa pari al 21,21% di risparmio netto.
Un'ottima occasione per immergersi nelle atmosfere oscure di Gothic 1 Remake risparmiando fin dai primi giorni di commercializzazione. E voi, avete già provato il gioco? E che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.
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