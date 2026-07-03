Gothic 1 Remake riceve la patch 1.0.3: migliorate stabilità, prestazioni e progressione

Gli sviluppatori di Gothic 1 Remake hanno pubblicato la patch 1.0.3 del gioco, dedicata soprattutto alla risoluzione di problemi segnalati dalla community. Il team ha ringraziato i giocatori per le numerose segnalazioni ricevute, invitandoli a continuare a utilizzare il sistema di bug reporting in caso di nuovi problemi. Ha inoltre ricordato di verificare, dopo l'installazione, che il gioco riporti la versione CL 170287 nel menu delle impostazioni.
Le novità dell'aggiornamento
L'aggiornamento corregge diversi crash e migliora la stabilità generale, risolvendo anche anomalie legate all'audio mentre si nuota, al comportamento dei personaggi non giocanti, ai danni inflitti dalla Barriera, ad alcuni elementi dell'interfaccia e all'animazione di ricarica della balestra.
Grande attenzione è stata dedicata anche alle missioni, con la rimozione di numerosi bug che potevano impedire la progressione della storia. Tra questi figurano problemi legati alle missioni delle Pietre Focali, alla promozione dei Mercenari, alla Prova del Fuoco e ad altri incarichi distribuiti lungo tutti i sei capitoli dell'avventura, inclusi bug che rendevano alcuni personaggi invulnerabili o bloccavano eventi essenziali.
La patch introduce inoltre diversi miglioramenti generali, tra cui spostamenti più efficaci per le creature di grandi dimensioni, un comportamento dell'intelligenza artificiale più naturale, animazioni facciali più rifinite, prestazioni migliori durante le sessioni di gioco più lunghe e una gestione della progressione studiata per ridurre il rischio di blocchi nelle missioni.
Non mancano alcune modifiche secondarie, come l'aggiunta di una schermata dedicata al changelog e la possibilità di ottenere l'obiettivo "Overachiever" anche completandone i requisiti in più partite differenti.
Sul fronte del bilanciamento, gli sviluppatori hanno aumentato i danni inflitti dai Minecrawler nella sequenza del boss finale e potenziato le statistiche della Frost Shadow Beast, così da renderla più coerente con la progressione del gioco.
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