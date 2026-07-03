Gothic 1 Remake riceve la patch 1.0.3: migliorate stabilità, prestazioni e progressione

Gli sviluppatori di Gothic 1 Remake hanno pubblicato la patch 1.0.3 del gioco, dedicata soprattutto alla risoluzione di problemi segnalati dalla community. Il team ha ringraziato i giocatori per le numerose segnalazioni ricevute, invitandoli a continuare a utilizzare il sistema di bug reporting in caso di nuovi problemi. Ha inoltre ricordato di verificare, dopo l'installazione, che il gioco riporti la versione CL 170287 nel menu delle impostazioni.