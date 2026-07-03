L'enorme Anniversary Update di Broken Arrow riunifica le build del gioco e introduce una valanga di novità

Gli sviluppatori di Broken Arrow hanno annunciato l'arrivo dell' Anniversary Update , un aggiornamento di grandi dimensioni nato grazie ai feedback raccolti negli ultimi tre mesi attraverso il Private Test Environment, anche detto PTE. Il periodo di prova, inizialmente previsto per poche settimane, si è prolungato nel tempo fino a creare due versioni del gioco sempre più differenti. L'obiettivo della nuova patch è quindi riunificare la community in un'unica esperienza , combinando gli elementi più apprezzati della versione di test con quelli della build pubblica. Come spiegano gli autori, "questa patch non rappresenta l'eliminazione di una versione o dell'altra, ma una fusione di entrambe, una nuova base condivisa per i futuri miglioramenti".

Le novità della patch

L'aggiornamento introduce numerosi miglioramenti all'interfaccia, con nuove informazioni per le unità, indicatori aggiuntivi per elicotteri e fanteria e una maggiore chiarezza nella gestione delle abilità. Sul fronte tecnico vengono corretti diversi bug, migliorate le prestazioni del motore di gioco, la sincronizzazione online e l'ottimizzazione di alcuni sistemi chiave, oltre a essere riviste due mappe multiplayer con un nuovo layout delle zone.

Una parte consistente della patch riguarda il gameplay e il bilanciamento. Gli sviluppatori spiegano di voler integrare definitivamente le modifiche del PTE più apprezzate, rafforzare la fazione russa, che presenta un tasso di vittorie inferiore rispetto a quella statunitense, e rendere più competitiva la specializzazione Baltic Battalion. Per raggiungere questi obiettivi sono stati rivisti il funzionamento della difesa antiaerea, il comportamento dei missili, la frequenza degli attacchi aerei e il ruolo dei caccia, con l'intento di rendere gli scontri terrestri più centrali e meno condizionati dalla superiorità aerea.

Anche i combattimenti di terra ricevono numerose modifiche. La fanteria richiede meno micromanagement grazie a nuove opzioni per il rifornimento, al miglioramento dei trasporti corazzati e a cambiamenti nel sistema dello stress, mentre carri armati, veicoli ed elicotteri sono stati ribilanciati con modifiche ai danni, ai tempi di puntamento, ai costi e alle caratteristiche di numerose unità. Vengono inoltre introdotte nuove abilità, come la modalità "Sneak" per alcuni mezzi da ricognizione, e ritoccate diverse specializzazioni, tra cui Stryker Brigade e Baltic Battalion.

Infine, l'artiglieria è stata resa meno dominante aumentando sensibilmente i tempi necessari per il rifornimento e il ritorno in campo delle unità, costringendo i giocatori a impiegare questi mezzi in modo più strategico.

Per il resto, se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Broken Arrow.