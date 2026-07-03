Il paradiso dello skate a meno di 6€: OlliOlli World per Switchè in super sconto su Instant Gaming

Acrobazie e trick attendono i giocatori Nintendo Switch grazie a un taglio di prezzo eccezionale per OlliOlli World su Instant Gaming.Se c'è un genere che si sposa alla perfezione con la natura portatile della console Nintendo, è quello dei platform arcade immediati e ad alto tasso di rigiocabilità. Il team di Roll7 è riuscito a fare centro proprio con questa filosofia, confezionando un'avventura vibrante che scende a una cifra a dir poco stracciata. Sfruttando la promozione in corso, il gioco caladrasticamente rispetto al prezzo di listino originale di 30,00€: è infatti possibile acquistarlo a 5,84€ IVA inclusa al momento del pagamento, garantendo un risparmio reale di ben l'80% sul costo finale tassato. Potete portarvi a casa la vostra copia digitale direttamente tramite la pagina del prodotto sul portale.

Accessibile per tutti, spietato con i completisti

A differenza dei capitoli precedenti che puntavano su una pixel art minimale, OlliOlli World compie un balzo in avanti straordinario adottando uno stile visivo bidimensionale che ricorda da vicino i cartoni animati indipendenti più apprezzati. Il giocatore viene catapultato a Radlandia, un vero e proprio paradiso dello skateboard caratterizzato da biomi bizzarri e unici, popolati da divinità mistiche e comprimari eccentrici.

In questo mondo coloratissimo, l'obiettivo non è semplicemente tagliare il traguardo. I percorsi stratificati spingono a concatenare trick, grind e spettacolari wall-ride sfruttando costantemente bivi e strade alternative. Inoltre, il superamento delle varie missioni secondarie sparse per i livelli permette di sbloccare centinaia di elementi estetici per una personalizzazione totale del proprio avatar.

La vera magia dietro la struttura di OlliOlli World risiede nel bilanciamento intelligente del suo sistema di controllo. Gli sviluppatori hanno eliminato le vecchie penalità frustranti legate agli atterraggi imperfetti, garantendo un flusso di gioco fluido, rilassante e accogliente fin dai primissimi livelli. Al tempo stesso, per chi ama scalare le classifiche online o completare ogni singola sfida dell'isola, il gameplay rivela una profonda complessità tecnica. In questo caso, la coordinazione millimetrica dei pollici sulle levette analogiche farà tutta la differenza tra una caduta rovinosa e una combo da record.

Qui trovate la nostra recensione di OlliOlli World.