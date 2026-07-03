Mario Kart World 1.7.0: cosa cambia con il primo grande aggiornamento

A un anno abbondante dall'uscita, Mario Kart World riceve, finalmente, un corposo aggiornamento. La versione attuale esibisce la dicitura "1.7.0", ma nei fatti si tratta della prima espansione contenutistica di rilievo: arriva più tardi di quanto preventivato, ma sicuramente non sarà l'ultima. Prima di addentrarci nell'analisi dell'aggiornamento, un breve riepilogo di ciò che Mario Kart World rappresenta, oggi, a tredici mesi dalla pubblicazione. Innanzitutto, anche grazie al conveniente bundle, è il titolo più venduto per Switch 2: quasi 15 milioni di copie su circa 20 milioni di console piazzate. È l'unico peso massimo a cui Nintendo non ha saputo rinunciare: il presidente Shuntaro Furukawa ha gestito la vita della nuova piattaforma in modo del tutto anomalo rispetto ai predecessori, basti pensare che non era mai esistito un sistema Nintendo (post Famicom) che, nei primi 18 mesi dal lancio, non avesse ospitato né un The Legend of Zelda, né un Super Mario in esclusiva. Tuttavia, Mario Kart è un brand talmente importante, evidentemente, da non poterci rinunciare. Riguardo a questo gioco, abbiamo due certezze: la prima è che Nintendo non pubblicherà un altro Mario Kart su questa console. Continuerà ad ampliare ed espandere Mario Kart World, presumibilmente per tutta la vita di Switch 2. In parole povere, che vi piaccia o meno, è "here to stay". Seconda certezza: il gioco non ha convinto tutti, principalmente a causa dei 24 piloti, un numero esagerato, che genera situazioni pandemoniche. C'è una modalità tuttavia, introdotta proprio con Mario Kart World, che esalta questa nuova impostazione, nonché - più di ogni altra - la natura open world del gioco. Stiamo parlando della Sopravvivenza: una sfida a eliminazione, che si dipana per sei tappe, in cui i piloti da 24 restano 4, e vengono eliminati gradualmente al termine di ogni tratto (24, 20, 16, 12, 8, 4... 1). Per i primi aggiornamenti, Nintendo si è focalizzata proprio su di essa.

8 nuovi rally Le "piste" della modalità Sopravvivenza si chiamano "rally" e, come saprete, non sono propriamente piste, ma un accorpamento di sentieri che generano dei percorsi unici. Mario Kart World ha 30 circuiti (32 considerando le variazioni degli stessi), ma più di 200 tracciati di collegamento tra di essi. I rally sfruttano appieno quest'abbondanza di contenuti, ben più dei tradizionali Gran Premi. Il primo taglio della modalità Sopravvivenza, che riduce i piloti a 20 Il sogno sarebbe quello di avere, un giorno, la possibilità di personalizzare i rally, creando liberamente i propri sentieri. Se idealmente ci si domanda perché non sia già fattibile, a livello pratico è chiaro che sarebbe un'introduzione piuttosto complicata da implementare: questo perché i vari rally, pur sfruttando la mappa già esistente, allo stesso tempo "vincolano" le aree con indicazioni stradali, strutture di separazione o blocchi, così da indirizzare l'andamento dei piloti. Mario Kart World è uscito l'anno scorso con otto rally, tutti giocabili sia offline che online (anche in due giocatori dalla stessa console). Questa versione 1.7.0 ne aggiunge due, ma mostra altre sei icone nascoste: è già ufficiale che ci saranno otto rally in più, insomma, rispetto a quelli standard, e verranno introdotti nel corso dei prossimi mesi. Gli otto rally standard: se ne aggiungeranno altri otto, in futuro Oltre a essere la modalità maggiormente riuscita, e la più coerente con l'architettura aperta del gioco, è anche quella più facilmente aggiornabile: a Nintendo basta creare nuovi rally all'interno di una mappa solida, ben studiata. Aggiungere dei circuiti veri e propri, al contrario, stavolta implicherebbe (dato l'open world) un intervento sulla mappa principale, che non è così scontato nell'esecuzione, a meno di non generare delle sezioni avulse dal contesto territoriale come la Pista Arcobaleno.

Rally Trivella, Rally Boomerang e... adesivi Come sa chiunque abbia giocato a lungo alla modalità Sopravvivenza, la parte decisiva e più caratterizzante dei rally risiede nell'ultima tappa, quando i piloti sono rimasti quattro: è l'unica sezione interamente ambientata in un circuito, piuttosto che in una parte di esso, o in una congiunzione tra piste, e quindi anche la più tecnica. L'ultima tappa del Rally Boomerang è Monte Rotaia Il Rally Boomerang si conclude nel Monte Rotaia, facente parte del Percorso 3 del Trofeo Fungo (il primo). Si tratta di uno dei tracciati in cui è maggiormente importante conoscere i trick aerei: se li padroneggiate a dovere, visto anche il basso numero di armi (con quattro piloti in gara), qui potrete recuperare terreno (o allungare, se siete primi). Il rally parte da Laguna Acquasalata e propone una parte molto bella (sia visivamente che da giocare) alle Cascate Smack. La fase centrale invece è contraddistinta da strade piuttosto sporche e larghe, e dura molto: qui è importante evitare i tanti ostacoli e capitalizzare ogni occasione donata dai Cubi Oggetto. Si transita su sterrato e fango, da Prateria Verde a Cioccocanyon, fino al deserto del Circuito Mario Bros. Da qui, infine, si accede al Monte Rotaia. Un rally divertente, soprattutto all'inizio, con una parte centrale piuttosto noiosa. Il Rally Trivella si conclude con il Castello di Bowser, una delle piste migliori del gioco Il Rally Trivella, a nostro parere, è ben più interessante: uno dei migliori del gioco. Innanzitutto a livello tematico: comincia dalle zone acquatiche per arrivare a quelle incendiarie, con tutte le differenze interattive e di ostacoli che ne conseguono, attraversando il mondo da nord est a nord ovest. Si inizia dal Galeone di Wario, nel bel mezzo della pista, per dirottarsi subito in un'impegnativa sezione marittima, in cui bisogna sfruttare le onde e i relitti delle navi per non perdere troppo tempo. Tornati a terra, si sale verso l'alto, in una parte ricca di ostacoli e tornanti, sulle Vette di DK. Un breve intermezzo nel Lago dei soffioni, così da volgere in basso, fino a una coinvolgente sessione finale: si inizia con una parte tecnica presso il Circuito di Mario, che sfocia in un'altrettanto impegnativa sezione in mezzo (e attorno) al Vulcano Tartosso. Da qui si accede all'ultima strada larga, pur ricolma di pozze di lava, prima di entrare nel Castello di Bowser, una delle piste più belle e veloci del gioco, una specie di Silverstone di Mario Kart (in mezzo al fuoco), in cui è fondamentale - e non semplice - non fare errori. Oltre ai due rally, Nintendo ha aggiunto degli adesivi alla modalità Foto, così da garantire una maggior personalizzazione agli scatti, applicabili - foste interessati - pure in modalità mouse. In generale, questo è l'inizio della seconda vita di Mario Kart World, che prevederà nei prossimi mesi (almeno) altri sei rally.