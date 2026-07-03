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Warhammer 40.000: Dawn of War 4 mostra il multigiocatore con gli Space Marine e gli Orks

Il team di Warhammer 40.000: Dawn of War 4 ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al multigiocatore, mettendo in mostra uno scontro tra gli Space Marine e gli Orks.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/07/2026
Gli Orks in Dawn of War 4
Warhammer 40.000: Dawn of War IV
Warhammer 40.000: Dawn of War IV
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Gli autori di Warhammer 40.000: Dawn of War 4 hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato al gioco strategico, mettendo in mostra il multigiocatore in un nuovo 'Battlefield Report'.

Precisamente, possiamo vedere gli Space Marine scontrarsi con gli Orks.

Il video del multigiocatore di Warhammer 40.000: Dawn of War 4

A presentare il video sono Jan Theysen, Creative Director, e Elliott Verbiest, Senior Game Designer. Lo scopo del match è lottare per ottenere il controllo di alcune aree chiave per l'energia, ma ovviamente le due fazioni agiscono in modo molto diverso.

Gli Space Marine agiscono con il potere della tecnologia alle loro spalle, che si traduce in grande potenza di fuoco, ma alti costi energetici e unità numericamente inferiori. Gli Orks, dall'altro lato, propongono gruppi composti da tante unità, cercando di avere la meglio tramite la superiorità numerica.

Warhammer 40.000: Dawn of War 4 si mostra in un gameplay trailer dedicato agli Adeptus Mechanicus Warhammer 40.000: Dawn of War 4 si mostra in un gameplay trailer dedicato agli Adeptus Mechanicus

Il video è lungo, ma permette di farsi un'ottima idea delle meccaniche di gioco e delle due fazioni specifiche ora messe in mostra. Ricordiamo che Warhammer 40.000: Dawn of War 4 ha una data di uscita su Steam e non è troppo lontana, quindi presto potrete toccare con mano le possibilità del videogioco.

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