Warhammer 40.000: Dawn of War 4 mostra il multigiocatore con gli Space Marine e gli Orks

Il video del multigiocatore di Warhammer 40.000: Dawn of War 4

A presentare il video sono Jan Theysen, Creative Director, e Elliott Verbiest, Senior Game Designer. Lo scopo del match è lottare per ottenere il controllo di alcune aree chiave per l'energia, ma ovviamente le due fazioni agiscono in modo molto diverso.

Gli Space Marine agiscono con il potere della tecnologia alle loro spalle, che si traduce in grande potenza di fuoco, ma alti costi energetici e unità numericamente inferiori. Gli Orks, dall'altro lato, propongono gruppi composti da tante unità, cercando di avere la meglio tramite la superiorità numerica.

Il video è lungo, ma permette di farsi un'ottima idea delle meccaniche di gioco e delle due fazioni specifiche ora messe in mostra. Ricordiamo che Warhammer 40.000: Dawn of War 4 ha una data di uscita su Steam e non è troppo lontana, quindi presto potrete toccare con mano le possibilità del videogioco.