Warhammer 40.000: Dawn of War 4 si mostra in un gameplay trailer dedicato agli Adeptus Mechanicus

Deep Silver e King Art hanno pubblicato oggi un nuovo gameplay trailer di Warhammer 40.000: Dawn of War 4 che mostra in azione la fazione degli Adeptus Mechanicus, mettendo in risalto le caratteristiche e punti di forza in battaglia di questa nuova fazione giocabile al suo debutto nella serie.
Già protagonisti di un trailer cinematografico nelle scorse settimane, gli Adeptus Mechanicus rappresentano l'impero industriale dell'Imperium, responsabile della produzione di armi, navi e strutture su una vasta rete di mondi forgia. Devoti al Dio Macchina, sostituiscono parti del proprio corpo con innesti cibernetici e prediligono un combattimento agile e basato sulla superiorità tecnologica, con un focus marcato sul fuoco a distanza.
Le caratteristiche in battaglia
Come spiegato in un approfondimento su Steam, la fazione è progettata per essere rapida, precisa e letale da lontano, con alcune unità da mischia pensate per creare sinergie tattiche. Un esempio è la combinazione tra i Sicarian della Ruggine, capaci di attirare i nemici in trappola, e gli Skitarii Ranger, che li eliminano da distanza di sicurezza.
Tra le unità di punta spicca il Cavaliere Castellan, schierato grazie alla collaborazione con la Casa dei Ravens: una macchina da guerra colossale che entra in scena tramite spettacolari "Rocche del rilascio". Il roster include anche veicoli come il veloce Ferrogrado Ballistarius, l'imponente Onager Solcadune e il Disintegratore Skorpius, ideale per il supporto a lungo raggio.
Elemento distintivo della fazione è la rete noosferica, un sistema che collega edifici, armi statiche e unità, potenziandole man mano che la rete cresce. A livelli più alti sblocca nuove unità, ricerche e bonus, rendendo gli Adeptus Mechanicus più forti della somma delle loro parti. A supporto arriva anche la capacità strategica Visione augure, una sorta di mappa termica che rivela attività nemiche oltre la nebbia di guerra.
I giocatori potranno scegliere tra due Comandanti: Potentia Delta-9, Tecnoarcheologa versatile capace di evolversi in combattente da mischia o da distanza, e lo Skitarii Maresciallo Sek-Ix-23, specializzato nel potenziare le unità vicine e accompagnato da una guardia del corpo dedicata.
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