Warhammer 40.000: Dawn of War 4 si mostra in un gameplay trailer dedicato agli Adeptus Mechanicus

Già protagonisti di un trailer cinematografico nelle scorse settimane , gli Adeptus Mechanicus rappresentano l'impero industriale dell'Imperium, responsabile della produzione di armi, navi e strutture su una vasta rete di mondi forgia. Devoti al Dio Macchina, sostituiscono parti del proprio corpo con innesti cibernetici e prediligono un combattimento agile e basato sulla superiorità tecnologica, con un focus marcato sul fuoco a distanza.

Deep Silver e King Art hanno pubblicato oggi un nuovo gameplay trailer di Warhammer 40.000: Dawn of War 4 che mostra in azione la fazione degli Adeptus Mechanicus , mettendo in risalto le caratteristiche e punti di forza in battaglia di questa nuova fazione giocabile al suo debutto nella serie.

Le caratteristiche in battaglia

Come spiegato in un approfondimento su Steam, la fazione è progettata per essere rapida, precisa e letale da lontano, con alcune unità da mischia pensate per creare sinergie tattiche. Un esempio è la combinazione tra i Sicarian della Ruggine, capaci di attirare i nemici in trappola, e gli Skitarii Ranger, che li eliminano da distanza di sicurezza.

Tra le unità di punta spicca il Cavaliere Castellan, schierato grazie alla collaborazione con la Casa dei Ravens: una macchina da guerra colossale che entra in scena tramite spettacolari "Rocche del rilascio". Il roster include anche veicoli come il veloce Ferrogrado Ballistarius, l'imponente Onager Solcadune e il Disintegratore Skorpius, ideale per il supporto a lungo raggio.

Elemento distintivo della fazione è la rete noosferica, un sistema che collega edifici, armi statiche e unità, potenziandole man mano che la rete cresce. A livelli più alti sblocca nuove unità, ricerche e bonus, rendendo gli Adeptus Mechanicus più forti della somma delle loro parti. A supporto arriva anche la capacità strategica Visione augure, una sorta di mappa termica che rivela attività nemiche oltre la nebbia di guerra.

I giocatori potranno scegliere tra due Comandanti: Potentia Delta-9, Tecnoarcheologa versatile capace di evolversi in combattente da mischia o da distanza, e lo Skitarii Maresciallo Sek-Ix-23, specializzato nel potenziare le unità vicine e accompagnato da una guardia del corpo dedicata.