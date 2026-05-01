Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha così successo che il supporto è stato esteso al terzo anno

Focus Entertainment ha annunciato ufficialmente che il supporto live a Warhammer 40.000: Space Marine 2 è stato esteso a un terzo anno.
La notizia è collegata al fatto che il gioco d'azione ha superato i 12 milioni di giocatori, un anno e mezzo abbondante dopo la pubblicazione.
Il commento sull'anno 3 di Space Marine 2
"Ultimamente i nostri aggiornamenti sono stati accolti molto bene dalla community, il che ci motiva davvero a mantenere lo slancio per il terzo anno", ha dichiarato Focus in un post per la community.
Purtroppo Focus non ha indicato i dettagli dei contenuti che saranno introdotti nell'anno 3, ma la speranza è che i giocatori ricevano almeno una nuova classe giocabile. Tutto ciò che è stato detto dall'editore è che "siamo veramente felici riguardo a ciò che è in arrivo e pensiamo che lo sarete anche voi!", il che ovviamente non ha alcun significato.
Ricordiamo che l'anno 2 del supporto a Warhammer 40.000: Space Marine 2 continuerà fino al terzo trimestre dell'anno, con la patch 14, che includerà come sempre patch gratuite e contenuti per il season pass 2, ovvero il Champion Pack 2 Salamanders e il Cosmetic Pack Raptors. Il terzo anno inizierà verso la fine del 2026, quindi probabilmente nuovi dettagli richiederanno mesi prima di essere annunciati.
Segnaliamo infine che Warhammer 40.000: Speed Freeks ha una data d'uscita su PS5 e Xbox Series X e S.