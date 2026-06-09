Warhammer 40.000: Space Marine 2 e SnowRunner arrivano su Nintendo Switch 2

Saber Interactive e Focus Entertainment hanno annunciato l'arrivo di Warhammer 40.000: Space Marine 2 e SnowRunner su Nintendo Switch 2: il primo farà il proprio debutto sulla console ibrida questo inverno, il secondo è disponibile da oggi.

L'action shooter in terza persona ambientato nell'universo di Warhammer 40K ci metterà al comando di Demetrian Titus dopo gli eventi dell'originale Space Marine, con il valoroso guerriero dell'Imperium alle prese con un'invasione di Tiranidi che minaccia alcuni dei mondi sotto il controllo dell'Imperatore.

Durante una coinvolgente campagna, giocabile da soli o in cooperativa, dovremo arrivare al cuore della minaccia e affrontare ciò che si nasconde dietro gli sciami interminabili di feroci alieni, sfruttando un ampio arsenale e tante abilità speciali.

Dopo il grande successo ottenuto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, che dura ancora oggi grazie a un corposo supporto post-lancio, Warhammer 40.000: Space Marine 2 si prepara a portare anche su Nintendo Switch 2 la sua azione spettacolare e il fascino dell'ambientazione creata da Games Workshop.