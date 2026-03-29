SnowRunner per Nintendo Switch 2 spunta su Amazon, potrebbe essere in arrivo

Il noto rivenditore ha pubblicato una pagina relativa a SnowRunner per Nintendo Switch 2 con tanto di copertina e sinossi, ovviamente ripresa da quella originale, senza ancora una data di uscita ma con questa che potrebbe essere piuttosto vicina.

Il particolare gioco di guida estrema è in effetti uscito in precedenza su Nintendo Switch 1 nel 2021, dunque una possibile conversione specifica per la nuova console potrebbe essere nei progetti di Saber e Focus Entertainment, considerando anche il successo della serie in questione.

Nonostante non sia stato ancora annunciato in forma ufficiale, SnowRunner potrebbe essere in arrivo in una nuova versione Nintendo Switch 2 , considerando che il gioco è stato avvistato su Amazon con copertina e vari dettagli.

Sembra essere una scheda con chiave di gioco

L'unico elemento particolare che possiamo trarre dalla copertina pubblicata da Amazon è il fatto che SnowRunner su Nintendo Switch 2 dovrebbe essere una scheda con chiave di gioco, ovvero una cartuccia che richiede comunque il download del titolo in digitale.

La presunta copertina di SnowRunner per Nintendo Switch 2

Come è noto, si tratta di una soluzione largamente utilizzata da team ed editori di terze parti su Switch 2, e di recente anche da Nintendo stessa come abbiamo visto con Pokémon Pokopia.

Una versione Nintendo Switch 2 potrebbe giovare a SnowRunner, perché nonostante la versione originale funzioni decisamente bene su Switch 1, era caratterizzata da una grafica piuttosto ribassata rispetto a quella vista su altre piattaforme, in particolare a causa di una notevole riduzione di risoluzione.

Il gioco è una sorta di simulazione di guida che ci mette alle prese con missioni di consegna in condizioni veramente estreme, dovendo guidare mezzi pesanti e rimorchi su terreni accidentati e coperti di neve e ghiaccio, una premessa che può sembrare non troppo eccitante ma si traduce un meccaniche di gioco davvero peculiari e coinvolgenti.