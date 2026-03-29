SnowRunner per Nintendo Switch 2 spunta su Amazon, potrebbe essere in arrivo

Nonostante non sia stato ancora annunciato in forma ufficiale, SnowRunner potrebbe essere in arrivo in una nuova versione Nintendo Switch 2, considerando che il gioco è stato avvistato su Amazon con copertina e vari dettagli.
Il particolare gioco di guida estrema è in effetti uscito in precedenza su Nintendo Switch 1 nel 2021, dunque una possibile conversione specifica per la nuova console potrebbe essere nei progetti di Saber e Focus Entertainment, considerando anche il successo della serie in questione.
Il noto rivenditore ha pubblicato una pagina relativa a SnowRunner per Nintendo Switch 2 con tanto di copertina e sinossi, ovviamente ripresa da quella originale, senza ancora una data di uscita ma con questa che potrebbe essere piuttosto vicina.
Sembra essere una scheda con chiave di gioco
L'unico elemento particolare che possiamo trarre dalla copertina pubblicata da Amazon è il fatto che SnowRunner su Nintendo Switch 2 dovrebbe essere una scheda con chiave di gioco, ovvero una cartuccia che richiede comunque il download del titolo in digitale.
Come è noto, si tratta di una soluzione largamente utilizzata da team ed editori di terze parti su Switch 2, e di recente anche da Nintendo stessa come abbiamo visto con Pokémon Pokopia.
Una versione Nintendo Switch 2 potrebbe giovare a SnowRunner, perché nonostante la versione originale funzioni decisamente bene su Switch 1, era caratterizzata da una grafica piuttosto ribassata rispetto a quella vista su altre piattaforme, in particolare a causa di una notevole riduzione di risoluzione.
Il gioco è una sorta di simulazione di guida che ci mette alle prese con missioni di consegna in condizioni veramente estreme, dovendo guidare mezzi pesanti e rimorchi su terreni accidentati e coperti di neve e ghiaccio, una premessa che può sembrare non troppo eccitante ma si traduce un meccaniche di gioco davvero peculiari e coinvolgenti.