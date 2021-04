SnowRunner, il trailer svela la data di lancio per Nintendo Switch

Focus Home ha annunciato attraverso un trailer la data di lancio della versione per Nintendo Switch di SnowRunner. Il divertente simulatore off road sarà disponibile per la console ibrida di Nintendo a partire dal prossimo 18 maggio 2021.

Nel caso in cui siate interessati, ecco la recensione di SnowRunner in versione PS4.

SnowRunner mette alla guida di veicoli potenti mentre conquisti ambienti estremamente vasti con una simulazione del terreno estremamente avanzata. Nel gioco disponibili 40 veicoli di marchi come Ford, Chevrolet e Freightliner.

Le sfide di SnowRunner saranno il superare il fango, le acque torrenziali, la neve e i laghi ghiacciati disseminati per i livelli. L'obiettivo sarà quello di espandere e personalizzare la flotta di veicoli fuoristrada con potenziamenti e accessori, tra cui una speciale presa d'aria per il motore per l'attraversamento di torrenti e pneumatici con catene per la neve. Strumenti necessari per affrontare ambienti estremi in dozzine di enormi mappe dall'Alaska alla Russia.

Si potrà giocare da soli o con gli amici in modalità coop per 4 giocatori. SnowRunner per Nintendo Switch sarà disponibile dal 18 maggio. SnowRunner è disponibile per le PC, Playstation 4 e Xbox One.