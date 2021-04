MLB The Show 21 gira meglio su PS5 che su Xbox Series X|S, Digital Foundry

Digital Foundry ha rilasciato un nuovo video - analisi che mostra le differenze tra le varie versioni di MLB The Show 21, primo capitolo della saga ad arrivare anche su Xbox, oltre che su PlayStation. La testata ha scoperto che il gioco gira meglio su PS5 che su Xbox Series X|S. Vediamo però i dettagli.

Prima di tutto, ricordiamo che MLB The Show 21 non è disponibile solo su PS5 e Xbox Series X|S; il gioco di Sony San Diego Studio è stato sviluppato anche per PS4 e Xbox One. Digital Foundry spiega su PS4 Pro e Xbox One X il gioco gira a 1440p di base, ma permette di selezionare anche i 1080p e i 2160p. Su next-gen, invece, il gioco viaggia a 2160p, con la sola Xbox Series S ferma a 1080p.

La differenza tra PS5 e Xbox Series X|S è legata al frame rate. Pur vero che entrambi puntano ai 60 FPS la maggior parte del tempo, su Xbox Series X il gioco è un po' meno stabile. Sulla piattaforma di Microsoft, infatti, ci sono momenti nei quali il frame rate cala di 9-11 frame, rimanendo quindi intorno ai 50 FPS. Su Xbox Series S, inoltre, ci sono situazioni durante le quali le prestazioni sono migliori rispetto a Xbox Series X, ma spesso sono peggiori, con un ulteriore calo di 2-3 FPS. In termini di caricamenti, Digital Foundry svela che se su PS5 un certo caricamento di MLB The Show 21 richiede 8 secondi, su Xbox Series X sono necessari 12 secondi.

MLB The Show 21

Digital Foundry spiega anche che Sony San Diego Studio ha fatto un ottimo lavoro con la versione Xbox, considerando che MLB The Show 21 è creato con un motore di gioco pensato esclusivamente per PlayStation. Inoltre, è il primo lavoro multipiattaforma dello studio: un cambiamento non da poco. La versione PS5 può vantare, infine, il supporto al DualSense.

Infine, ecco la nostra recensione di MLB The Show 21.