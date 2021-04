Ryse 2 è in sviluppo e potrebbe arrivare anche su PS5, dice un insider

Ryse 2 potrebbe essere in sviluppo e potrebbe essere multipiattaforma, ovvero arrivare anche su PS5, almeno in base a quanto riferito da un insider, dunque con un'informazione da prendere con tutte le cautele possibili.

La questione arriva da Nick 'Shpeshal Ed' Baker, che conduce il podcast Xbox Era e in certi casi ha anticipato informazioni interessanti come il rilascio di Final Fantasy 7 Remake su PlayStation Plus, ma non possiamo comunque considerarlo fonte affidabile al 100%. D'altra parte, c'è da dire che non è la prima volta che si sente parlare di un nuovo Ryse in sviluppo presso Crytek, dunque l'esistenza di un Ryse 2 non è da escludere a priori.



Ryse rimane tutt'ora un gioco alquanto spettacolare, in termini grafici



A quanto pare, una fonte interna aveva già parlato di un nuovo Ryse nel luglio del 2020, prima ancora del famoso leak di documenti e informazioni che ha colpito il team nei mesi successivi. Di recente, tuttavia, tale informazione su Ryse 2 è tornata alla carica con ulteriore conferme da parte di questa misteriosa fonte interna a Crytek.

Secondo Ed, questa fonte sarebbe affidabile in quanto ha anche mostrato in precedenza "certe cose" che indicano una conoscenza profonda delle questioni interne a Crytek, motivo per il quale ha preso in considerazione il leak su Ryse 2. Una cosa particolarmente interessante è peraltro il fatto che il secondo capitolo non sarebbe più un'esclusiva Xbox, al contrario del primo.

Evidentemente sviluppato in maniera indipendente da Crytek e senza accordi con Microsoft, Ryse 2 potrebbe dunque essere un multipiattaforma, secondo quanto riferito, dunque potrebbe arrivare probabilmente anche su PS5. Il primo Ryse è un action game in terza persona ambientato all'epoca di Roma imperiale, particolarmente acclamato per la qualità della sua grafica, una delle più impressionanti viste all'epoca del lancio di Xbox One e PS4.