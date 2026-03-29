Pokémon Champions è gratis di base, ma emergono alcuni prezzi su Battle Pass e abbonamenti

Sappiamo che Pokémon Campions sarà un gioco "free-to-start", come riferito da Nintendo, ovvero a base gratuita, ma proporrà comunque contenuti a pagamento e alcuni prezzi sono trapelati nelle ore scorse prima degli annunci ufficiali.
Non si tratta dunque ancora di un listino vero e proprio da parte di Nintendo, essendo queste ancora delle voci di corridoio, ma i prezzi emersi sembrano verosimili, in attesa delle comunicazioni più precise da parte della compagnia, e riguardano contenuti aggiuntivi come pacchetti, Battle Pass Premium e una sorta di abbonamento annuale.
Si parla dei prezzi americani in dollari, ma dovrebbero essere alquanto corrispondenti a quelli europei, e si va in generale da 6,99$ per il Battle Pass Premium ai 49,99$ per l'abbonamento annuale.
Varie micro-transazioni e anche un abbonamento
In sostanza, Pokémon Campions potrà essere scaricato gratuitamente da tutti gli utenti su Nintendo Switch e piattaforme mobile, e può anche essere giocato per buona parte gratuitamente, ma se si vogliono ottenere alcuni elementi extra o maggiori possibilità di progressione allora scattano le consuete micro-transazioni.
Ci saranno anche Battle Pass gratuiti, che consentono di ottenere ricompense durante ogni stagione accumulando Punti Stagione nelle battaglie classificate, dunque la progressione è assicurata anche per coloro che non hanno intenzione di spendere.
Altrimenti è presente il classico Battle Pass Premium, che per il prezzo di 6,99$ consente di ottenere ricompense extra e alcuni elementi estitici esclusivi come abbigliamento per i personaggi e altri oggetti.
In base a quanto riferito dal canale YouTube "PanFro Games", che riporta questi prezzi, lo Starter Pack dovrebbe costare 9,99$ e contenere i seguenti elementi:
- Incremento dello spazio nella scatola da 30 a 80
- Canzone esclusiva Battle! Trainer
- 50 Training Ticket e 30 Quick Ticket
Il pacchetto dovrebbe essere acquistabile in ogni momento, e garantisce dunque alcuni vantaggi soprattutto per quanto riguarda aumento di spazio nell'inventario e biglietti aggiuntivi.
Interessante anche l'abbonamento di 12 mesi, che al prezzo di 49,99$ dovrebbe garantire:
- Possibilità di contenere più Pokémon nell'inventario
- Utilizzare più Battle Team insieme
- Sbloccare missioni esclusive
- Sbloccare canzoni esclusive
Rimaniamo in attesa di conferme da parte di The Pokémon Company sui prezzi ufficiali, a questo punto. Ricordiamo che Pokémon Champions abbiamo saputo nei giorni scorsi la data di uscita su Nintendo Switch, inoltre abbiamo provato il gioco competitivo e riferito le nostre prime impressioni su questo interessante titolo.