Pokémon Champions è gratis di base, ma emergono alcuni prezzi su Battle Pass e abbonamenti

Si parla dei prezzi americani in dollari, ma dovrebbero essere alquanto corrispondenti a quelli europei, e si va in generale da 6,99$ per il Battle Pass Premium ai 49,99$ per l'abbonamento annuale.

Non si tratta dunque ancora di un listino vero e proprio da parte di Nintendo, essendo queste ancora delle voci di corridoio, ma i prezzi emersi sembrano verosimili, in attesa delle comunicazioni più precise da parte della compagnia, e riguardano contenuti aggiuntivi come pacchetti, Battle Pass Premium e una sorta di abbonamento annuale.

Sappiamo che Pokémon Campions sarà un gioco "free-to-start", come riferito da Nintendo, ovvero a base gratuita , ma proporrà comunque contenuti a pagamento e alcuni prezzi sono trapelati nelle ore scorse prima degli annunci ufficiali.

Varie micro-transazioni e anche un abbonamento

In sostanza, Pokémon Campions potrà essere scaricato gratuitamente da tutti gli utenti su Nintendo Switch e piattaforme mobile, e può anche essere giocato per buona parte gratuitamente, ma se si vogliono ottenere alcuni elementi extra o maggiori possibilità di progressione allora scattano le consuete micro-transazioni.

Ci saranno anche Battle Pass gratuiti, che consentono di ottenere ricompense durante ogni stagione accumulando Punti Stagione nelle battaglie classificate, dunque la progressione è assicurata anche per coloro che non hanno intenzione di spendere.

Altrimenti è presente il classico Battle Pass Premium, che per il prezzo di 6,99$ consente di ottenere ricompense extra e alcuni elementi estitici esclusivi come abbigliamento per i personaggi e altri oggetti.

In base a quanto riferito dal canale YouTube "PanFro Games", che riporta questi prezzi, lo Starter Pack dovrebbe costare 9,99$ e contenere i seguenti elementi:

Incremento dello spazio nella scatola da 30 a 80

Canzone esclusiva Battle! Trainer

50 Training Ticket e 30 Quick Ticket

Il pacchetto dovrebbe essere acquistabile in ogni momento, e garantisce dunque alcuni vantaggi soprattutto per quanto riguarda aumento di spazio nell'inventario e biglietti aggiuntivi.

Interessante anche l'abbonamento di 12 mesi, che al prezzo di 49,99$ dovrebbe garantire:

Possibilità di contenere più Pokémon nell'inventario

Utilizzare più Battle Team insieme

Sbloccare missioni esclusive

Sbloccare canzoni esclusive

Rimaniamo in attesa di conferme da parte di The Pokémon Company sui prezzi ufficiali, a questo punto. Ricordiamo che Pokémon Champions abbiamo saputo nei giorni scorsi la data di uscita su Nintendo Switch, inoltre abbiamo provato il gioco competitivo e riferito le nostre prime impressioni su questo interessante titolo.