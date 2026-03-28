Yakuza x Nihon Toitsu, disponibile su YouTube anche l'ultima parte

È disponibile su YouTube anche la terza e ultima parte di Yakuza x Nihon Toitsu, la miniserie live action realizzata appunto dagli autori dello show giapponese Nihon Toitsu e basata sugli eventi del primo capitolo della serie Yakuza.

Il progetto, al debutto assoluto in occidente con i sottotitoli in inglese, porta sullo schermo con ingegno e vari espedienti, in mancanza di un budget importante, un racconto che si rifà in maniera fedele alla storia del gioco, ai suoi personaggi e ovviamente alle tante sequenze d'azione presenti.

Da questo punto di vista gli utenti continuano a paragonare questa miniserie allo show live action disponibile su Prime Video, che reinterpreta in maniera davvero incisiva la lore della saga, stravolgendo protagonisti ed eventi in un modo che molti fan non hanno gradito.

Nel caso di Yakuza x Niho Toitsu, come detto, gli autori hanno scelto di affrontare i limiti produttivi con soluzioni creative: alcune sequenze riprendono direttamente gli intermezzi dei giochi, mentre determinate ambientazioni sono state ricreate digitalmente.