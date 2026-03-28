Where Winds Meet, un trailer per il Capitolo 2 dell'espansione Hexi

NetEase Games e Everstone Studio hanno pubblicato un trailer ricco di spettacolari sequenze di gameplay per presentare il Capitolo 2 dell'espansione Hexi di Where Winds Meet, che sarà disponibile a partire dal 2 aprile.

Dopo aver attraversato le sabbie del Jade Gate Pass nel primo capitolo, i giocatori approderanno a Liangzhou, una regione caratterizzata da atmosfere molto diverse rispetto ai precedenti scenari, dominata com'è da montagne innevate e città fortificate.

Non mancheranno ovviamente i combattimenti, come lo spettacolare scontro con un boss che si vede nel trailer e che conferma le grandi ambizioni action dell'action RPG cinese ispirato al Wuxia.

Gli sviluppatori hanno inoltre promesso delle grandi novità per il Capitolo 2 dell'espansione Hexi, capaci di rivoluzionare sia le meccaniche esplorative che il sistema di combattimento del gioco, e che avremo modo di scoprire dopo aver completato alcuni punti chiave della storia.