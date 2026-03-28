Where Winds Meet, un trailer per il Capitolo 2 dell'espansione Hexi

NetEase Games e Everstone Studio hanno pubblicato un trailer ricco di spettacolari sequenze di gameplay per presentare il Capitolo 2 dell'espansione Hexi di Where Winds Meet, che sarà disponibile a partire dal 2 aprile.
Dopo aver attraversato le sabbie del Jade Gate Pass nel primo capitolo, i giocatori approderanno a Liangzhou, una regione caratterizzata da atmosfere molto diverse rispetto ai precedenti scenari, dominata com'è da montagne innevate e città fortificate.
Non mancheranno ovviamente i combattimenti, come lo spettacolare scontro con un boss che si vede nel trailer e che conferma le grandi ambizioni action dell'action RPG cinese ispirato al Wuxia.
Gli sviluppatori hanno inoltre promesso delle grandi novità per il Capitolo 2 dell'espansione Hexi, capaci di rivoluzionare sia le meccaniche esplorative che il sistema di combattimento del gioco, e che avremo modo di scoprire dopo aver completato alcuni punti chiave della storia.
Un'esperienza in crescita
Capace di coinvolgere 15 milioni di giocatori, Where Winds Meet sta seguendo il percorso tipico delle produzioni live service, con l'arrivo di nuovi contenuti narrativi, scenari, personaggi e meccaniche inedite.
L'aggiornamento ci permetterà di impugnare una nuova arma, la Heng Blade, ispirata alla maestria artigianale della dinastia Tang e capace di donare al nostro personaggio movimenti particolarmente ispirati, che si basano su deviazioni e contrattacchi.
Oltre alle novità sul piano narrativo, il Capitolo 2 dell'espansione Hexi vedrà anche un arricchimento delle attività disponibili, con nuove missioni e sfide sempre più impegnative.