Il prezzo di PS6 potrebbe non superare i 699 dollari, ma tutto dipende da Sony

PS6 e Xbox Project Helix a €1.000 è una eventualità credibile per gli analisti

"La vera domanda è se Sony si prenderà ancora la briga di farlo, ora che Xbox non è più un concorrente diretto ", ha aggiunto giustamente il leaker: in una situazione di fondamentale monopolio, con Nintendo che gioca in un campionato a parte, l'ipotesi di vendere in perdita appare meno plausibile.

Bisogna però considerare il budget degli utenti

Quando mancano ormai poche ore dall'ennesimo aumento di prezzo di PS5, non c'è dubbio che la generazione che stiamo vivendo sia stata la più problematica di sempre, partita male e finita peggio sul piano della reperibilità e dei prezzi, e in qualche modo la prossima potrebbe essere ancora più complicata.

Tuttavia c'è un aspetto che andrà inevitabilmente considerato: il budget a disposizione degli utenti e, nello specifico, la volontà di spendere una somma importante per passare a una nuova piattaforma che ha ancora tutto da dimostrare, arrivando peraltro dopo una generazione che in tal senso ha lasciato molto a desiderare.