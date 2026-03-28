Stando alle parole del noto leaker KeplerL2, il prezzo di PS6 potrebbe non superare i 699 dollari, ma tutto dipende da Sony: la casa giapponese dovrà accettare di vendere la nuova console in perdita se vuole portarla nei negozi al di sotto di una determinata somma.
Le informazioni a cui KeplerL2 ha accesso, infatti, parlano di una componentistica dal costo complessivo di circa 760 dollari per PlayStation 6, il che significa che l'azienda dovrebbe sostenere un costo di sessanta dollari per ogni console venduta.
"La vera domanda è se Sony si prenderà ancora la briga di farlo, ora che Xbox non è più un concorrente diretto", ha aggiunto giustamente il leaker: in una situazione di fondamentale monopolio, con Nintendo che gioca in un campionato a parte, l'ipotesi di vendere in perdita appare meno plausibile.
Del resto molti addetti ai lavori pensano che un prezzo di 1000 euro sia per PS6 che per Project Helix si ponga come un'eventualità credibile, considerata la situazione di un mercato da tempo in balia di troppi scossoni.
Bisogna però considerare il budget degli utenti
Quando mancano ormai poche ore dall'ennesimo aumento di prezzo di PS5, non c'è dubbio che la generazione che stiamo vivendo sia stata la più problematica di sempre, partita male e finita peggio sul piano della reperibilità e dei prezzi, e in qualche modo la prossima potrebbe essere ancora più complicata.
Tuttavia c'è un aspetto che andrà inevitabilmente considerato: il budget a disposizione degli utenti e, nello specifico, la volontà di spendere una somma importante per passare a una nuova piattaforma che ha ancora tutto da dimostrare, arrivando peraltro dopo una generazione che in tal senso ha lasciato molto a desiderare.