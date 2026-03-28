Nacon ha messo in vendita Spiders, lo studio di Steelrising e GreedFall, per via delle ben note difficoltà finanziarie che il publisher francese sta attraversando in questo periodo, e che hanno portato l'azienda ad affrontare una procedura di insolvenza.

La vendita è già in corso, e i potenziali acquirenti avranno tempo fino al 14 aprile per presentare un'offerta formale agli amministratori nominati dal tribunale. Solo dopo la firma di accordi di riservatezza e la presentazione delle proprie risorse finanziarie, tuttavia, sarà possibile accedere alla documentazione dettagliata dello studio.

Purtroppo la cessione di alcune divisioni di Nacon si pone ormai come una strada obbligata nel tentativo di realizzare utili che possano estinguere i debiti della compagnia, e ci si chiede se Spiders sia l'unico team destinato alla vendita.

Sappiamo infatti che anche Cyanide e Kylotonn si trovano attualmente in amministrazione controllata, e che in genere queste procedure puntano a fare cassa nella maniera più rapida possibile, pur cercando al contempo di preservare la struttura aziendale.