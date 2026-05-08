WRC 2027 è stato affidato a GRIT Games da Nacon, ecco un teaser

Sarà GRIT Games a occuparsi dello sviluppo di WRC 2027, come rivela il teaser che lo studio ha pubblicato nelle scorse ore, dopo la trasmissione dell'atteso Nacon Connect, e che è stato girato durante il rally di Monte Carlo.

Come ricorderete, lo scorso anno la licenza ufficiale del World Rally Championship è tornata nelle mani del publisher francese, dopo una breve parentesi curata da Electronic Arts, e l'azienda ha scelto appunto GRIT Games per rilanciare la serie.

Il team sarà guidato da diversi veterani provenienti da KT Racing: fra i nomi coinvolti figurano Hardouin Pouzet, ex lead programmer e tech director di KT Racing, ma anche Alexandre Assier, ex executive producer, Laura Gayet, già head of art, e Pierre-Nicolas Moreau, ex senior game designer.

In concomitanza con il ritorno della licenza in casa Nacon, il CEO Alain Falc aveva parlato di "un progetto completamente ripensato, guidato da un team appassionato e specializzato, con la chiara ambizione di portare i giochi rally a un livello superiore."