WRC 2027 è stato affidato a GRIT Games da Nacon, ecco un teaser

Sarà GRIT Games a occuparsi dello sviluppo di WRC 2027, come rivela il teaser che lo studio ha pubblicato nelle scorse ore, dopo la trasmissione dell'atteso Nacon Connect, e che è stato girato durante il rally di Monte Carlo.
Come ricorderete, lo scorso anno la licenza ufficiale del World Rally Championship è tornata nelle mani del publisher francese, dopo una breve parentesi curata da Electronic Arts, e l'azienda ha scelto appunto GRIT Games per rilanciare la serie.
Il team sarà guidato da diversi veterani provenienti da KT Racing: fra i nomi coinvolti figurano Hardouin Pouzet, ex lead programmer e tech director di KT Racing, ma anche Alexandre Assier, ex executive producer, Laura Gayet, già head of art, e Pierre-Nicolas Moreau, ex senior game designer.
In concomitanza con il ritorno della licenza in casa Nacon, il CEO Alain Falc aveva parlato di "un progetto completamente ripensato, guidato da un team appassionato e specializzato, con la chiara ambizione di portare i giochi rally a un livello superiore."
Un approccio nuovo
A poche ore dal Nacon Connect, c'è dunque un altro franchise in cantiere presso la casa francese, e tutto fa pensare a un approccio diverso rispetto al passato. "Non sarà una continuazione dei precedenti WRC", ha spiegato infatti Pierre-Nicolas- Moreau.
"Si tratta di una visione completamente nuova e l'inizio di un nuovo ciclo, quindi lo realizzeremo da zero", ha continuato Moreau, sottolineando che "con il nuovo regolamento in arrivo per il WRC 2027, questo è il momento perfetto per iniziare qualcosa di inedito."
"Lo studio ha iniziato a lavorare allo sviluppo del nuovo gioco WRC già dall'anno scorso, nel momento stesso in cui abbiamo annunciato il ritorno della licenza a Nacon", ha detto invece Sébastien Waxin. "Non vediamo l'ora di condividere di più con la community."
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