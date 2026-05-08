The Last Campfire per PC Steam è quasi regalato su Instant Gaming

Nuova promozione su Instant Gaming per The Last Campfire in versione PC Steam. Il gioco sviluppato da Hello Games, studio noto soprattutto per No Man's Sky, viene proposto con una riduzione particolarmente marcata che lo porta vicino al minimo storico. L'acquisto è disponibile dal box qui sotto oppure dalla pagina prodotto dedicata.
Il costo attuale è di 1,00€ IVA esclusa, che diventano 1,22€ con IVA italiana al 22%. Il listino resta fissato a 15€, con uno sconto 92%. Una cifra molto contenuta per un titolo che al lancio aveva ricevuto attenzione soprattutto per direzione artistica e atmosfera.
Un'avventura narrativa più rilassata
The Last Campfire punta su esplorazione, puzzle ambientali e narrazione, con un ritmo volutamente più tranquillo rispetto ai giochi d'azione tradizionali. L'esperienza ruota attorno a un piccolo personaggio impegnato in un viaggio malinconico tra ambientazioni fiabesche.
Il gioco si è ritagliato negli anni una piccola nicchia tra gli appassionati di produzioni indie narrative, grazie anche allo stile visivo riconoscibile. A questo prezzo, può essere una proposta interessante per chi cerca qualcosa di più breve e atmosferico rispetto ai titoli tripla A più recenti. Qui trovate la nostra recensione.
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