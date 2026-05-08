The Last Campfire per PC Steam è quasi regalato su Instant Gaming

Nuova promozione su Instant Gaming per The Last Campfire in versione PC Steam. Il gioco sviluppato da Hello Games, studio noto soprattutto per No Man's Sky, viene proposto con una riduzione particolarmente marcata che lo porta vicino al minimo storico. L'acquisto è disponibile dal box qui sotto oppure dalla pagina prodotto dedicata. Il costo attuale è di 1,00€ IVA esclusa, che diventano 1,22€ con IVA italiana al 22%. Il listino resta fissato a 15€, con uno sconto 92%. Una cifra molto contenuta per un titolo che al lancio aveva ricevuto attenzione soprattutto per direzione artistica e atmosfera.