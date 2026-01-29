The Last Campfire costa solo 1€ su Instant Gaming: quale occasione migliore per giocare questo gioiellino targato Hello Games?

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una maxi promozione su The Last Campfire: il gioco targato Hello Games, viene messo in offerta con uno sconto del 93% ed un prezzo finale di 1,22€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: The Last Campfire è un videogioco puzzle sviluppato e pubblicato da Hello Games, lo studio noto per No Man's Sky. Il gioco mette il giocatore nei panni di una piccola anima chiamata Ember, intrappolata in un mondo misterioso e malinconico popolato da spiriti smarriti, noti come Forlorn, che hanno perso la speranza e il senso del proprio scopo.