The Last Campfire costa solo 1€ su Instant Gaming: quale occasione migliore per giocare questo gioiellino targato Hello Games?

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una maxi promozione su The Last Campfire: il gioco targato Hello Games, viene messo in offerta con uno sconto del 93% ed un prezzo finale di 1,22€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: The Last Campfire è un videogioco puzzle sviluppato e pubblicato da Hello Games, lo studio noto per No Man's Sky. Il gioco mette il giocatore nei panni di una piccola anima chiamata Ember, intrappolata in un mondo misterioso e malinconico popolato da spiriti smarriti, noti come Forlorn, che hanno perso la speranza e il senso del proprio scopo.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il cuore dell'esperienza ruota attorno alla risoluzione di enigmi ambientali, che richiedono osservazione, logica e l'uso intelligente degli strumenti a disposizione. Aiutando i Forlorn a ritrovare la loro luce interiore, Ember sblocca nuove aree da esplorare, ampliando progressivamente il mondo di gioco.
Durante il viaggio, il giocatore incontra anche diversi personaggi non giocanti, ognuno con una propria storia, che forniscono a Ember oggetti e abilità utili per affrontare puzzle sempre più articolati. The Last Campfire offre anche una modalità Explore Mode, che riduce drasticamente la presenza degli enigmi. Per ulteriori dettagli e approfondimenti sul titolo, dai un'occhiata alla nostra recensione.