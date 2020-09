The Last Campfire, la recensione

È con una certa sorpresa che ci troviamo davanti alla recensione di The Last Campfire, visto come il gioco è comparso all'improvviso, in forma completa, sugli store digitali. Come un grazioso funghetto spuntato dopo una notte di pioggia, il piccolo adventure di Hello Games si è presentato senza fare rumore, puntando ad imporsi all'attenzione soprattutto per le sue qualità intrinseche. Il basso profilo è a questo punto una scelta comprensibile da parte degli sviluppatori, dopo la tempesta di polemiche derivata dal lancio di No Man's Sky per la discrepanza tra le promesse e lo stato iniziale del gioco. Dopo la lunga odissea della simulazione spaziale, che solo con lodevole forza di volontà e dedizione si è trasformata infine in un lungo e appassionante viaggio verso il trionfo, il team di sviluppo ha opportunamente deciso di far sbucare il nuovo e piccolo progetto in maniera silenziosa su Apple Arcade, PC e console, lasciando che sia il suo fascino discreto a metterlo in mostra.





The Last Campfire rappresenta un deciso cambio di atmosfere e stile rispetto al celebre No Man's Sky, ma è anche un ritorno alle origini per alcuni sviluppatori del progetto: dietro ci sono infatti anche i creatori di Lostwinds, piccola serie di adventure in stile metroidvania che rimane probabilmente tra i migliori giochi mai visti sul vecchio WiiWare e questo nuovo titolo ha molto in comune con quelle atmosfere eteree e quel clima a metà tra leggiadra fiaba e avventura epica. A dire il vero, The Last Campfire scava più nel profondo, mettendo in scena una storia che mischia sapientemente i toni teneri con elementi oscuri e di grande impatto. Il viaggio di Ember, l'esserino perso in una dimensione simile al limbo, parla soprattutto di perdita, di mistero e di paura di fronte al termine della vita e al possibile oblio, ma vi pone a contrasto anche la speranza, il calore del contatto tra individui e la solidarietà che può illuminare anche le tenebre più spaventose.





Dopo aver perso la strada a causa di una banale distrazione, Ember si ritrova a vagare per uno strano mondo popolato da bizzarre figure, cercando di recuperare le anime perdute di vari "stranieri" smarriti nei meandri della misteriosa dimensione e guardandosi da varie minacce, il tutto a suon di puzzle da risolvere. La narrazione resta ermetica, affidata soprattutto alla splendida voce narrante che accompagna i vari momenti dell'avventura, raccontando anche i dialoghi con i diversi personaggi, ma riesce a dare una notevole compattezza a tutta l'esperienza di gioco, che risulta perfettamente costruita come una fiaba interattiva composta da enigmi concatenati.