Prova gratis i nuovi giochi di Amazon Luna: Marvel's Guardians of the Galaxy, Resident Evil 2, Alien Isolation e altri

I cataloghi di Amazon Prime Gaming e Luna accolgono nuovi giochi da non perdere. Assicurati di usufruire della prova gratuita per 30 giorni; l'offerta si rinnoverà automaticamente al costo di 4,99 € al mese, ma potrai annullarla in qualsiasi momento prima ancora che scada, continuando ad usufruire della prova gratuita. Se sei interessato, puoi provarlo cliccando su questo link o sul box sottostante. Attivando la prova gratuita, lo ricordiamo, potrai sfruttare anche tutti i vantaggi di Amazon Prime, tra offerte esclusive, spedizioni veloci e tanto altro ancora.
I nuovi giochi gratis di maggio
Amazon Luna è la piattaforma di cloud gaming che permette di giocare in streaming senza dover scaricare i vari titoli e senza dover possedere un hardware potente. Il catalogo di maggio accoglie i seguenti giochi:
- Marvel's Guardians of the Galaxy
- Resident Evil 2
- Alien Isolation
- Middle Earth: Shadow of War
- LEGO Star Wars III: The Clone Wars
- LEGO Star Wars: The Complete Saga
Prime Gaming, invece, permette di riscattare gratuitamente questi titoli:
- Mafia II: Definitive Edition (7 maggio, codice GOG)
- Fruitbus (7 maggio, codice GOG)
- Survival: Fountain of Youth (14 maggio, codice Amazon Games)
- 60 Minutes to Extinction: Escape Room (14 maggio, codice GOG)
- Lethal Honor: Order of the Apocalypse (14 maggio, Epic Games Store)
- Space Grunts (21 maggio, codice GOG)
- Palindrome Syndrome: Escape Room (21 maggio, codice GOG)
- Hot Brass (21 maggio, codice GOG)
- Nordic Storm Solitaire (28 maggio, codice Legacy Games)
- Moon Mystery (28 maggio, Epic Games Store)
- Pro Basketball Manager 2026 (28 maggio, codice Amazon Games)
I vantaggi di Amazon Prime sono davvero tanti, dalla consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti selezionati a offerte esclusive. Inoltre, potrai accedere a Prime Video per goderti film e serie TV, inclusi i titoli originali, oltre ad Amazon Prime Music con playlist e ben 2 milioni di brani senza pubblicità. Se invece ami la lettura, Amazon Prime Reading ti dà accesso a centinaia di eBook.
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