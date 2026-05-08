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Prova gratis i nuovi giochi di Amazon Luna: Marvel's Guardians of the Galaxy, Resident Evil 2, Alien Isolation e altri

Questo mese Amazon regala 11 giochi gratis su Prime Gaming, oltre a nuovi titoli che arrivano nel catalogo di Luna. Prova il servizio gratuitamente per un mese e gioca a un'infinità di titoli in cloud.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   08/05/2026
Marvel's Guardians of the Galaxy Amazon Luna

I cataloghi di Amazon Prime Gaming e Luna accolgono nuovi giochi da non perdere. Assicurati di usufruire della prova gratuita per 30 giorni; l'offerta si rinnoverà automaticamente al costo di 4,99 € al mese, ma potrai annullarla in qualsiasi momento prima ancora che scada, continuando ad usufruire della prova gratuita. Se sei interessato, puoi provarlo cliccando su questo link o sul box sottostante. Attivando la prova gratuita, lo ricordiamo, potrai sfruttare anche tutti i vantaggi di Amazon Prime, tra offerte esclusive, spedizioni veloci e tanto altro ancora.

I nuovi giochi gratis di maggio

Amazon Luna è la piattaforma di cloud gaming che permette di giocare in streaming senza dover scaricare i vari titoli e senza dover possedere un hardware potente. Il catalogo di maggio accoglie i seguenti giochi:

  • Marvel's Guardians of the Galaxy
  • Resident Evil 2
  • Alien Isolation
  • Middle Earth: Shadow of War
  • LEGO Star Wars III: The Clone Wars
  • LEGO Star Wars: The Complete Saga

Prime Gaming, invece, permette di riscattare gratuitamente questi titoli:

  • Mafia II: Definitive Edition (7 maggio, codice GOG)
  • Fruitbus (7 maggio, codice GOG)
  • Survival: Fountain of Youth (14 maggio, codice Amazon Games)
  • 60 Minutes to Extinction: Escape Room (14 maggio, codice GOG)
  • Lethal Honor: Order of the Apocalypse (14 maggio, Epic Games Store)
  • Space Grunts (21 maggio, codice GOG)
  • Palindrome Syndrome: Escape Room (21 maggio, codice GOG)
  • Hot Brass (21 maggio, codice GOG)
  • Nordic Storm Solitaire (28 maggio, codice Legacy Games)
  • Moon Mystery (28 maggio, Epic Games Store)
  • Pro Basketball Manager 2026 (28 maggio, codice Amazon Games)
Amazon regala 11 giochi gratis a maggio su Prime Gaming con Mafia 2 e grandi novità per Luna Amazon regala 11 giochi gratis a maggio su Prime Gaming con Mafia 2 e grandi novità per Luna

I vantaggi di Amazon Prime sono davvero tanti, dalla consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti selezionati a offerte esclusive. Inoltre, potrai accedere a Prime Video per goderti film e serie TV, inclusi i titoli originali, oltre ad Amazon Prime Music con playlist e ben 2 milioni di brani senza pubblicità. Se invece ami la lettura, Amazon Prime Reading ti dà accesso a centinaia di eBook.

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