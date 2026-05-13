Prenota la tua copia di Splatoon Raiders per Nintendo Switch 2 in offerta su Amazon: approfitta dello sconto

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante su Splatoon Raiders, titolo in uscita il prossimo luglio ma che, oggi, è preordinabile con uno sconto attivo del 17% per un costo finale di 49,99€. Prenota il gioco cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente tramite il banner qui sotto: Splatoon Raiders è il nuovo capitolo della serie Splatoon, sviluppato in esclusiva per la piattaforma Nintendo Switch 2. Il gioco introduce un sistema di azione e combattimento basato sull'affrontare ondate di nemici in scenari completamente nuovi, progettati per offrire varietà ambientale e sfide progressive.