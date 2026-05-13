Prenota la tua copia di Splatoon Raiders per Nintendo Switch 2 in offerta su Amazon: approfitta dello sconto

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante su Splatoon Raiders, titolo in uscita il prossimo luglio ma che, oggi, è preordinabile con uno sconto attivo del 17% per un costo finale di 49,99€. Prenota il gioco cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente tramite il banner qui sotto: Splatoon Raiders è il nuovo capitolo della serie Splatoon, sviluppato in esclusiva per la piattaforma Nintendo Switch 2. Il gioco introduce un sistema di azione e combattimento basato sull'affrontare ondate di nemici in scenari completamente nuovi, progettati per offrire varietà ambientale e sfide progressive.
Ulteriori dettagli sul gioco
Le ambientazioni inedite diventano così il contesto principale in cui si sviluppano gli scontri, con un ritmo dinamico che alterna esplorazione e combattimento. Una parte centrale dell'esperienza riguarda l'esplorazione delle mappe, durante la quale il giocatore può raccogliere bottino e risorse utili.
Questi elementi servono a migliorare e personalizzare l'equipaggiamento, creando un sistema di progressione che incentiva il ritorno alle aree già visitate per ottenere potenziamenti sempre più efficaci.
Oltre alla campagna principale, il titolo include anche una componente multiplayer cooperativa. È possibile affrontare le missioni insieme ad altri giocatori, fino a un massimo di quattro partecipanti.
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