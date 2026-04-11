Nintendo aggiorna le pagine di Splatoon Raiders e Fire Emblem Fortune's Weave: in arrivo la data di uscita?

Va però precisato che il logo PEGI 7 era già presente nel primissimo trailer di Splatoon Raiders diffuso lo scorso anno. Situazione simile per il nuovo Fire Emblem, che mostrava un PEGI 12 provvisorio nel suo trailer d'esordio : entrambi i giochi, quindi, risultavano già approvati o in fase di approvazione presso l'ente di classificazione. L'aspetto interessante, però, è che le pagine eShop di entrambi i titoli sono state aggiornate praticamente in contemporanea, cosa che ha inevitabilmente riacceso le speculazioni.

Negli ultimi giorni Nintendo ha aggiornato le pagine eShop di Splatoon Raiders e Fire Emblem: Fortune's Weave , aggiungendo in entrambi i casi la classificazione PEGI. Una modifica che molti fan hanno interpretato come un possibile segnale dell'arrivo di novità imminenti , magari proprio la data di uscita dei due titoli attesi su Nintendo Switch 2.

Debutto durante l'estate?

La novità arriva inoltre in un periodo particolarmente ricco di indiscrezioni su Nintendo Switch 2. Come forse saprete, il noto insider NateTheHate ha recentemente condiviso diverse informazioni sulle possibili uscite della console, tra cui un remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time e un nuovo Star Fox. Tra le sue soffiate, ha riferito anche che Splatoon Raiders e Fire Emblem: Fortune's Weave dovrebbero arrivare su Switch 2 nel corso dell'estate.

Per questo motivo, l'aggiornamento delle pagine eShop è stato interpretato da alcuni fan come un indizio che Nintendo potrebbe essere pronta ad annunciare a breve la data di uscita di entrambi i giochi. In tutto ciò, in questi giorni sono stati classificati altri giochi per Nintendo Switch 2 non ancora confermati ufficialmente, come Devil May Cry 5 e Sonic Frontiers.

I tempi sono maturi per un nuovo Direct? Staremo a vedere: si tratta pur sempre di indiscrezioni e ipotesi da prendere con le pinze, ma nel dubbio tenere d'occhio i profili social ufficiali di Nintendo potrebbe essere una buona idea.