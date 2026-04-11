GTA 6 su PC avrebbe già un periodo di uscita previsto, non lontano dal lancio su PS5 e Xbox

Il presunto leaker Detective Seeds riferisce che GTA 6 su PC non solo è previsto ma avrebbe già un periodo di uscita, posizionato non distante dal lancio su PS5 e Xbox Series X|S, tanto da essere distanziato praticamente di soli tre mesi.
Secondo il personaggio in questione, che cita "tre ex-dipendenti di Rockstar Games" con cui sarebbe in contatto, GTA 6 su PC dovrebbe arrivare a febbraio 2027, dunque circa tre mesi dopo la data di uscita prevista per console, sempre che questa rimanga confermata per il 19 novembre 2026.
Ovviamente il tutto va preso come una voce di corridoio da parte peraltro di una fonte alquanto incerta, ma di recente Detective Seeds ha azzeccato qualcosa e sembra aver dimostrato qualche possibile aggancio con l'industria.
Un'attesa molto più breve del previsto?
D'altra parte, che GTA 6 sia in arrivo su PC dovrebbe essere praticamente certo, considerando il classico modus operandi di Rockstar, ma si poteva pensare a un periodo di attesa più lungo rispetto al lancio su console.
Stando così le cose, si tratterebbe di un'attesa piuttosto sostenibile per gli utenti PC e inferiore a quelle viste in precedenza per gli altri giochi della compagnia, che ha quasi sempre dato la precedenza alle console con le sue produzioni.
"Bisogna dire che il programma potrebbe cambiare", ha spiegato il leaker, "ma Take Two e Rockstar Games vorrebbe lanciare il gioco su tutti i formati entro la fine dell'anno fiscale".
Il termine di quest'ultimo è solitamente il 31 marzo, dunque si tratterebbe eventualmente di un lancio su PC all'interno del primo trimestre del 2027, ma ovviamente non c'è nulla di confermato per il momento.