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GTA 6 renderebbe tanti creatori di contenuti dei milionari, non solo Rockstar Games

Rockstar Games, secondo i rumor, permetterà ai giocatori di creare i propri contenuti per GTA 6 e questo farà sì che molti creatori diventino dei "milionari" secondo HipHopGamer.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/04/2026
Delle donne di GTA 6 attorno a una auto della polizia
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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GTA 6 renderà ricche molte compagnie, iniziando con Rockstar Games e passando per tutti i negozi digitali che venderanno milioni e milioni di copie del videogioco.

Secondo HipHopGamer, content creator, Grand Theft Auto 6 aiuterà anche i creatori di contenuti a diventare dei milionari, secondo quanto ha indicato in un'intervista con PC Gamer.

Il commento di HipHopGamer su GTA 6

HipHopGamer ha affermato di sapere con certezza, poiché è stato "a un party con Rockstar", che in GTA 6 c'è una missione con "un famoso rapper che per sbaglio ha ferito CM Punk". Sta parlando di Freddie Gibbs che ha accidentalmente fatto del male a Phil Brooks durante le riprese del film Night Patrol. Le opere di Gibbs sono presenti in gran numero all'interno di GTA 5 e GTA Online, quindi non è impossibile che, per GTA 6, Rockstar Games abbia deciso di approfondire la relazione col rapper e di crearne una missione a lui dedicata.

Successivamente, HipHopGamer afferma di essere stupito da GTA 6 e che nessuno ha mai visto un'opera di questo tipo. Inoltre, aggiunge che i creatori di contenuti diventeranno milionari, perché GTA 6 - con la modalità online chiaramente - punterà molto sulla creazione di contenuti, soprattutto su PC. "Se pensavate che GTA 5 fosse incredibile - specialmente con i server Role Play e tutto ciò che hanno fatto - non avete visto ancora nulla".

Rockstar ha davvero ricreato il motore grafico per GTA 6? Parrebbe di no Rockstar ha davvero ricreato il motore grafico per GTA 6? Parrebbe di no

Ad oggi si è più volte parlato, tramite i rumor, che Rockstar Games desidera puntare sui contenuti generati dagli utenti e che ha incontrato famosi content creator di Fortnite e Roblox per spiegare i propri piani. Non era però mai stato reso chiaro se ci sarebbe stato qualche tipo di monetizzazione: ora HipHopGamer suggerisce che sarà così. Ovviamente si tratta di un rumor e nulla più, per il momento.

In attesa di novità ufficiali, vi segnaliamo che gli autori di GTA 6 hanno speso €2,4 miliardi dal 2019, solo in stipendi degli sviluppatori.

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