GTA 6 renderebbe tanti creatori di contenuti dei milionari, non solo Rockstar Games

GTA 6 renderà ricche molte compagnie, iniziando con Rockstar Games e passando per tutti i negozi digitali che venderanno milioni e milioni di copie del videogioco.
Secondo HipHopGamer, content creator, Grand Theft Auto 6 aiuterà anche i creatori di contenuti a diventare dei milionari, secondo quanto ha indicato in un'intervista con PC Gamer.
Il commento di HipHopGamer su GTA 6
HipHopGamer ha affermato di sapere con certezza, poiché è stato "a un party con Rockstar", che in GTA 6 c'è una missione con "un famoso rapper che per sbaglio ha ferito CM Punk". Sta parlando di Freddie Gibbs che ha accidentalmente fatto del male a Phil Brooks durante le riprese del film Night Patrol. Le opere di Gibbs sono presenti in gran numero all'interno di GTA 5 e GTA Online, quindi non è impossibile che, per GTA 6, Rockstar Games abbia deciso di approfondire la relazione col rapper e di crearne una missione a lui dedicata.
Successivamente, HipHopGamer afferma di essere stupito da GTA 6 e che nessuno ha mai visto un'opera di questo tipo. Inoltre, aggiunge che i creatori di contenuti diventeranno milionari, perché GTA 6 - con la modalità online chiaramente - punterà molto sulla creazione di contenuti, soprattutto su PC. "Se pensavate che GTA 5 fosse incredibile - specialmente con i server Role Play e tutto ciò che hanno fatto - non avete visto ancora nulla".
Ad oggi si è più volte parlato, tramite i rumor, che Rockstar Games desidera puntare sui contenuti generati dagli utenti e che ha incontrato famosi content creator di Fortnite e Roblox per spiegare i propri piani. Non era però mai stato reso chiaro se ci sarebbe stato qualche tipo di monetizzazione: ora HipHopGamer suggerisce che sarà così. Ovviamente si tratta di un rumor e nulla più, per il momento.
In attesa di novità ufficiali, vi segnaliamo che gli autori di GTA 6 hanno speso €2,4 miliardi dal 2019, solo in stipendi degli sviluppatori.