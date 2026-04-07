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Rockstar ha davvero ricreato il motore grafico per GTA 6? Parrebbe di no

Secondo un nuovo report di Kotaku, Rockstar Games non avrebbe rivoluzionato completamente il motore grafico utilizzato per GTA 6, quando più espanso quanto utilizzato per creare Red Dead Redemption 2.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/04/2026
Due personaggi di GTA 6 abbracciati con una pistola in mano
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Come vi abbiamo segnalato in precedenza, un ex Rockstar Games ha dichiarato che - pur non avendo informazioni ufficiali - ritiene credibile che la compagnia abbia completamente ricreato il motore grafico usato per Grand Theft Auto prima di occuparsi della produzione di GTA 6.

Secondo un nuovo report, questo è vero solo in parte, in quanto si tratterebbe più di una espansione del motore già usato per Red Dead Redemption 2.

I dettagli sul report di GTA 6

Rob Carr, ex ingegnere del suono di Rockstar Games, ha affermato che sarebbe "stupito" se la compagnia non avesse ricreato il motore grafico, considerando che la tecnologia grafica si è evoluta sin dai tempi di GTA 5, ma non ha forse tenuto in considerazione che nel frattempo la compagnia ha lavorato anche a Red Dead Redemption 2.

Kotaku, basandosi su una fonte anonima non meglio definita, afferma che Rockstar Games ha sì espanso il motore grafico, ma non l'ha totalmente rivoluzionato. La tecnologia utilizzata per lo sviluppo di RDR 2 è stata usata come base, quindi è stato necessario solo fare delle aggiunte e degli ammodernamenti.

Gli autori di GTA 6 hanno speso €2,4 miliardi dal 2019, solo in stipendi degli sviluppatori Gli autori di GTA 6 hanno speso €2,4 miliardi dal 2019, solo in stipendi degli sviluppatori

Inoltre, la fonte di Kotaku avrebbe sfatato altri rumor che non vi avevamo segnalato, come il fatto che la funzione di salvataggio di GTA 6 abbia dei problemi che la compagnia non riesce a risolvere anche a causa del fatto che abbia licenziato la persona responsabile del sistema. Pare quindi che non ci siano brutte notizie da riportare.

Segnaliamo infine che i giocatori stanno scommettendo soldi sul fatto che GTA 6 costerà più di 80€.

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