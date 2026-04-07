Rockstar ha davvero ricreato il motore grafico per GTA 6? Parrebbe di no

Come vi abbiamo segnalato in precedenza, un ex Rockstar Games ha dichiarato che - pur non avendo informazioni ufficiali - ritiene credibile che la compagnia abbia completamente ricreato il motore grafico usato per Grand Theft Auto prima di occuparsi della produzione di GTA 6 .

I dettagli sul report di GTA 6

Rob Carr, ex ingegnere del suono di Rockstar Games, ha affermato che sarebbe "stupito" se la compagnia non avesse ricreato il motore grafico, considerando che la tecnologia grafica si è evoluta sin dai tempi di GTA 5, ma non ha forse tenuto in considerazione che nel frattempo la compagnia ha lavorato anche a Red Dead Redemption 2.

Kotaku, basandosi su una fonte anonima non meglio definita, afferma che Rockstar Games ha sì espanso il motore grafico, ma non l'ha totalmente rivoluzionato. La tecnologia utilizzata per lo sviluppo di RDR 2 è stata usata come base, quindi è stato necessario solo fare delle aggiunte e degli ammodernamenti.

Inoltre, la fonte di Kotaku avrebbe sfatato altri rumor che non vi avevamo segnalato, come il fatto che la funzione di salvataggio di GTA 6 abbia dei problemi che la compagnia non riesce a risolvere anche a causa del fatto che abbia licenziato la persona responsabile del sistema. Pare quindi che non ci siano brutte notizie da riportare.

Segnaliamo infine che i giocatori stanno scommettendo soldi sul fatto che GTA 6 costerà più di 80€.