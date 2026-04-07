iPhone Fold: dai test pre-produzione emergono problemi tecnici e possibili ritardi

Proprio di recente alcune fonti hanno riportato che Foxconn, partner di Apple, avrebbe avviato la produzione di prova del pieghevole iPhone Fold . Questa fase gioca un ruolo cruciale nella produzione in serie, dato che eventuali problemi possono portare a rallentamenti a catena. Sfortunatamente, è proprio ciò che è accaduto: nuove indiscrezioni sostengono che dai test pre-produzione sarebbero emersi diversi problemi tecnici .

L’iPhone Fold arriverà in ritardo?

Apple prevedeva di avviare la produzione in serie a luglio. Proprio di recente dovevano iniziare i test pre-produzione e sarebbero già emersi i primi ostacoli, secondo quanto riportato da Nikkei Asia. I problemi tecnici sembrano piuttosto complessi, ma senza dettagli specifici non è ancora chiara la loro reale portata. La testata ha avuto modo di parlare con alcune fonti: questi problemi sarebbero emersi durante gli engineering verification test, quindi prima delle produzioni di prova.

Non sappiamo se questi impedimenti siano facilmente risolvibili, ma i mesi di aprile e maggio saranno cruciali per escludere eventuali rallentamenti. Se lo smartphone non dovesse essere pronto per passare alle fasi successive, potremmo aspettarci un debutto posticipato.

iPhone Fold

Trattandosi poi di un pieghevole, il processo è ancora più delicato e complicato rispetto a uno smartphone tradizionale. Alcuni possibili ostacoli potrebbero riguardare la dissipazione del calore, i componenti interni o la resistenza della cerniera all'usura senza compromettere spessore o design. Insomma, per ora non è ancora chiaro quali problemi siano emersi, ma speriamo siano risolvibili senza troppi intoppi.